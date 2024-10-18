В предыдущие годы количество водителей, пойманных в Ида- и Ляэне-Вирумаа в состоянии наркотического опьянения, составляло около двадцати человек ежегодно. Нынешний год еще не закончился, однако задержано уже более ста нарушителей, и эта цифра растет.
В Вирумаа в разы выросло число водителей в состоянии наркотического опьянения
Полиция Вирумаа в целом стала уделять значительно больше внимания выявлению водителей в состоянии наркотического опьянения – отчасти этим и объясняется столь внушительный статистический рост.
Больше ресурсов полиции направляется на поимку водителей «под кайфом», для сотрудников также были проведены соответствующие тренинги.
Кроме того, полиция совместно с местными больницами ускорила процедуру выявления наркотического опьянения: если раньше на это уходило несколько часов, то теперь выявление наркотического опьянения происходит в разы быстрее.
Результаты не заставили себя долго ждать: с начала нынешнего года в Вирумаа были задержаны 111 водителей, предположительно, севших за руль в состоянии наркотического опьянения - против них возбуждены уголовные дела.
Хорошее чутье и внимание к деталям
По словам руководителя Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, чтобы идентифицировать водителя, находящегося в состоянии наркотического опьянения, патрульным необходимо обладать хорошим чутьем и проявлять внимание к деталям.
Некоторые водители сразу привлекают к себе внимание странными и подозрительными маневрами, рассказывает Клиймант.
Другие же прекрасно контролируют себя «под кайфом» и умеют не привлекать излишнего внимания окружающих.
«В общении с полицией некоторые водители в состоянии наркотического опьянения ведут себя тихо и замкнуто, но есть и те, кто чрезвычайно разговорчив и дружелюбен. Нет ни одного конкретного признака, который бы выдал человека, находящегося под воздействием наркотиков. Все зависит от частоты употребления, а также от того, насколько хорошо человек умеет скрывать свою зависимость от остальных», - делится подробностями Клиймант.