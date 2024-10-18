В Вирумаа в разы выросло число водителей в состоянии наркотического опьянения

Полиция Вирумаа в целом стала уделять значительно больше внимания выявлению водителей в состоянии наркотического опьянения – отчасти этим и объясняется столь внушительный статистический рост.

Больше ресурсов полиции направляется на поимку водителей «под кайфом», для сотрудников также были проведены соответствующие тренинги.

Кроме того, полиция совместно с местными больницами ускорила процедуру выявления наркотического опьянения: если раньше на это уходило несколько часов, то теперь выявление наркотического опьянения происходит в разы быстрее.

Результаты не заставили себя долго ждать: с начала нынешнего года в Вирумаа были задержаны 111 водителей, предположительно, севших за руль в состоянии наркотического опьянения - против них возбуждены уголовные дела.

Хорошее чутье и внимание к деталям

По словам руководителя Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, чтобы идентифицировать водителя, находящегося в состоянии наркотического опьянения, патрульным необходимо обладать хорошим чутьем и проявлять внимание к деталям.

Некоторые водители сразу привлекают к себе внимание странными и подозрительными маневрами, рассказывает Клиймант.

Другие же прекрасно контролируют себя «под кайфом» и умеют не привлекать излишнего внимания окружающих.

«В общении с полицией некоторые водители в состоянии наркотического опьянения ведут себя тихо и замкнуто, но есть и те, кто чрезвычайно разговорчив и дружелюбен. Нет ни одного конкретного признака, который бы выдал человека, находящегося под воздействием наркотиков. Все зависит от частоты употребления, а также от того, насколько хорошо человек умеет скрывать свою зависимость от остальных», - делится подробностями Клиймант.