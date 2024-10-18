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Люганузеская волость ищет рождественскую ель

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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Mihkel Maripuu

Волостное управление Люганузе ждет предложений от земле- и лесовладельцев о продаже рождественской ели.

Дерево должно быть не менее 10 метров высотой, с прямым стволом, стройной и симметричной кроной. Важно, чтобы к дереву можно было подъехать крану и грузовику и его можно было срубить, не повредив здания и воздушные линии. Вместе с предложением ожидается фотография предлагаемого дерева с указанием его высоты и описанием местоположения. Срок - не позднее 8 ноября.

Вырубку и транспортировку елей организует хозцентр волости.

Рождественскую ель будет установлена в городе к первому адвенту, тогда же на ней по традиции зажгут рождественские огни.

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