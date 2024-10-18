Люганузеская волость ищет рождественскую ель

Дерево должно быть не менее 10 метров высотой, с прямым стволом, стройной и симметричной кроной. Важно, чтобы к дереву можно было подъехать крану и грузовику и его можно было срубить, не повредив здания и воздушные линии. Вместе с предложением ожидается фотография предлагаемого дерева с указанием его высоты и описанием местоположения. Срок - не позднее 8 ноября.