Анвар Самост: Станет ли очередной непрозрачный госбюджет последним?

Поддержка модели государственного бюджета, которая с 2016 года была частично, а с 2020 года полностью изменена с основанной на расходах на основанную на деятельности, начала ослабевать. В этом году круг людей, критикующих бюджет, основанный на деятельности, как вводящий в заблуждение и непрозрачный, больше не ограничивается несколькими журналистами и бывшим министром финансов Айваром Сыэрдом. Впервые четко поставлен вопрос о том, кому нужен бюджет и пояснительная записка к нему в таком виде.

К критикам, считающим, что следует вернуться к модели, описывающей расходы и доходы государственного бюджета по их экономическому содержанию в классической форме, присоединилась большая часть парламентской оппозиции: члены фракций Центристской партии, "Isamaa" и EKRE. Этому способствовала неразбериха с деньгами, переносимыми из предыдущего финансового года, масштабы чего на протяжении нескольких лет росли, причины понятным образом не узнать, и где за 2023 год были обнаружены ошибки на сотни миллионов евро. Кроме того, выявление миллиардных бюджетных остатков, не использованных в предыдущем финансовом году, с каждым годом занимает все больше времени и даже сдвигается на вторую половину года вопреки закону. Таким образом, у нас нет полного представления о том, какие средства были фактически использованы министерствами в течение финансового года.