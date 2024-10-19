Кулинарный фотограф и известные знатоки в области кулинарии дегустировали и снимали на прошлой неделе меню Ида-Вирумааского вкусового приключения, признав, что в ноябре ожидается интересное и сулящее разнообразные впечатления гастрономическое путешествие.

Шеф-повар "Toila Mereresto" Илья Шляпин, составляя специальное меню вкусового приключения, исходил из того, что ноябрь принесет с собой первые заморозки. А что может быть лучшим способом согреться, как не съесть горячее и богатое вкусами мясное блюдо? Среди трех главных блюд можно будет выбирать из каре из баранины, брискета из говядины и фазана.

- Мы решили предложить что-то особенное, что можно попробовать не в каждом месте. Если людям понравится, то почему бы не включить эти блюда потом в зимнее меню, - пояснила заведующая "Toila Mereresto" Валентина Палковс.