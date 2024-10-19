Стадо диких кабанов, обосновавшееся в конце августа в окрестностях Кунингакюла в волости Алутагузе, совершает по ночам набеги на сады и дворовые участки жителей деревни, разрывая дерн в поисках под ним пищи.
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За полтора месяца кабаны перерыли половину Кунингакюла
В Кунингакюла, деревне на берегу Чудского озера, 35 домохозяйств. На сегодняшний день дворы 18 домовладений перерыты, некоторые уже по несколько раз.
- В первый раз разрывают не весь двор, в следующий раз берутся за нетронутые участки, - местный житель Роман Шмелев говорит, что картина с каждым днем становится все хуже. - Сегодня я пришел сюда - и снова в двух домохозяйствах хрюшки набедокурили.