ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Хейди Пурга

Мэр до сих пор отказывался заменить их. Пурга же считает, что эти люди несут ценности, которые не соответствуют ценностям эстонского государства в Нарве.

Правда, сами Мяги и Орлов попытались заретушировать свое историко-политическое мировоззрение, заявив, что их критика работы музея носит экономический и юридический, а не идеологический характер, но для широкой эстонской общественности это все же является конфликтом ценностей в подходе к истории. Поведение двух членов горсобрания, вероятно, отчасти мотивировано приближающимися муниципальными выборами в Нарве, где доля пророссийски настроенных избирателей будет значительной, чтобы попытаться им угодить. Что же касается министра Хейди Пурга, то, похоже, Яан Тоотс все же понял, что нарвским властям не стоит ждать от нее принципиальных уступок, а скорее разумно продемонстрировать готовность города к дальнейшему сотрудничеству с государством.