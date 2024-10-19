Йыхвиский центр здоровья "Corrigo" открыл филиал в Нарве

- С начала октября в центре работает сильная основная команда: врач по гигиене труда и медсестры, техники-рентгенологи, медсестра по психическому здоровью. Мы гордимся тем, что у нас в Нарве есть психиатр и очень нужный в регионе клинический психолог, который также имеет квалификацию клинического детского психолога. Все члены нашей команды прекрасно общаются на эстонском и русском, фактически даже на трех языках, - сказала исполнительный руководитель "Corrigo" Мерле Харьо, добавив, что нарвский филиал все еще ищет физиотерапевта.