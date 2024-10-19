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Йыхвиский центр здоровья "Corrigo" открыл филиал в Нарве

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Исполнительный руководитель ТОО "Corrigo" Мерле Харьо и руководитель услуг гигиены труда, старшая медсестра Ирина Сизова на открытии Нарвской клиники в четверг.
Исполнительный руководитель ТОО "Corrigo" Мерле Харьо и руководитель услуг гигиены труда, старшая медсестра Ирина Сизова на открытии Нарвской клиники в четверг. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Центр здоровья "Corrigo", имеющий двадцатилетний опыт работы, концентрируется в Нарве на услугах по гигиене труда и психическому здоровью и предлагает семейным врачам возможность проводить наиболее распространенные обследования на первичном уровне.

- С начала октября в центре работает сильная основная команда: врач по гигиене труда и медсестры, техники-рентгенологи, медсестра по психическому здоровью. Мы гордимся тем, что у нас в Нарве есть психиатр и очень нужный в регионе клинический психолог, который также имеет квалификацию клинического детского психолога. Все члены нашей команды прекрасно общаются на эстонском и русском, фактически даже на трех языках, - сказала исполнительный руководитель "Corrigo" Мерле Харьо, добавив, что нарвский филиал все еще ищет физиотерапевта.

По словам Мерле Харьо, "Corrigo" хочет поддержать предприятия и организации Нарвского региона, в которых работают тысячи тысячи работников. "До сих пор мы возили людей из этого региона на услугу гигиены труда в Йыхви. Это не экономит времени ни работодателя, ни работника".

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