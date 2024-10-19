Алутагузеский национальный парк вырастет на треть

Ийзакуский природный центр стал тем символическом местом, где министр климата Йоко Алендер подписала распоряжение о движении вперед с расширением Алутагузеского национального парка.

Обещание создателей национального парка оставаться в границах прежних заповедных территорий, образно говоря, спустили вниз по течению: в четверг министр климата Йоко Алендер подписала инициативу о расширении, увеличивающую площадь национального парка почти до 70000 гектаров.