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Алутагузеский национальный парк вырастет на треть

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Ийзакуский природный центр стал тем символическом местом, где министр климата Йоко Алендер подписала распоряжение о движении вперед с расширением Алутагузеского национального парка.
Ийзакуский природный центр стал тем символическом местом, где министр климата Йоко Алендер подписала распоряжение о движении вперед с расширением Алутагузеского национального парка. Фото: Kliimaministeerium

Обещание создателей национального парка оставаться в границах прежних заповедных территорий, образно говоря, спустили вниз по течению: в четверг министр климата Йоко Алендер подписала инициативу о расширении, увеличивающую площадь национального парка почти до 70000 гектаров.

Алутагузеский национальный парк создали в ноябре 2018 года с целью объединить находившиеся уже ранее под охраной территории. Разрозненные участки составили в общем площадь 43568 гектаров. 

Весной того же года завотделом природоохраны Министерства окружающей среды Таймо Аасма подтвердил, встречаясь с жителями волости, что каких-либо дополнительных ограничений создание национального парка не обусловит.

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