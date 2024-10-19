Обещание создателей национального парка оставаться в границах прежних заповедных территорий, образно говоря, спустили вниз по течению: в четверг министр климата Йоко Алендер подписала инициативу о расширении, увеличивающую площадь национального парка почти до 70000 гектаров.
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Алутагузеский национальный парк вырастет на треть
Алутагузеский национальный парк создали в ноябре 2018 года с целью объединить находившиеся уже ранее под охраной территории. Разрозненные участки составили в общем площадь 43568 гектаров.
Весной того же года завотделом природоохраны Министерства окружающей среды Таймо Аасма подтвердил, встречаясь с жителями волости, что каких-либо дополнительных ограничений создание национального парка не обусловит.