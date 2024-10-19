ПЕРЕДОВИЦА Чиновники утрачивают связь с реальной жизнью

Категоричность волостного руководителя Алутагузе вполне объяснима. Добыча сланца, которая на протяжении десятилетий приносила волости дополнительный доход, а также позволяла заботиться об окружающей среде, в результате решений политиков все больше сокращается, и недалек тот момент, когда она вообще прекратится. Расширение национального парка также налагает серьезные ограничения на лесопользование. Построение новой экономики стало невыполнимой миссией из-за введенных ограничений. Как сказал волостной старейшина Тауно Выхмар, на половине территории волости запреты исходят от Министерства обороны, а на другой половине - от Министерства климата.

Все чаще создается впечатление, что люди, принимающие решения где-то в столице и в министерствах, совершенно не знакомы с местной реальной жизнью. Но этот факт никоим образом не мешает им принимать, по их мнению, благородные решения, сильно влияющие на местную жизнь и зачастую не в лучшую сторону. Предполагается, что реформы и перемены должны делать жизнь лучше, а людей счастливее, но когда они действуют подобным образом, то только злят людей.

Нет сомнений в том, что жители Алутагузе сами являются величайшими хранителями природы вблизи своих домов, они больше всех заинтересованы в том, чтобы хорошая среда обитания сохранилась на века, и ведут себя разумно в этих целях. Но чиновники министерств, слепо следуя каким-то директивам евробюрократии и со своей стороны еще добавляя рвения, все же навязывают то, что им кажется правильным. Все это вызывает раздор.