Куда пойти в Ида-Вирумаа в субботу, 19 октября?

КУЛЬТУРА

* В Нарве в Доме народов в 11.00 в рамках Недели народных домов - встреча литературного клуба "Mu sõbrad, meie liit on on kaunis!" / "Друзья мои, прекрасен наш союз!".

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: Всемирный жень чтения вслух. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 13.00 - презентация книги Татьяны Надточий "Хрустальный мост детства". Лектор - культуролог Марина Логинова.

* В Кийкласком народном доме в 15.00 - открытие кийклаской киноточки: фильм "Päikesetõus" / "Восход". Фильм не подходит детям до 14-ти лет. После просмотра состоится беседа с создателями фильма. Вход бесплатный.

* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца (ул. Тууслари, 18a) в 15.00 - "Sügismeloodia" / "Осенняя мелодия", концерт женского хора "Лада" Кохтла-Ярвеского центра культуры. Вход бесплатный.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 в рамках Дней родственных народов - концерт "Silda mööda kulgeb tee..." / "За мостом дорога...". Билет - от 6,60 до 51,60 евро.

* В Кивиылиском народном доме в 18.00 - "Бесхребетность", спектакль театра "Отпад". Билет - 5 евро.

СПОРТ

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в шахматном зале на третьем этаже в 10.30 - серийное соревнование по быстрым шахматам СК "Diagonaal", II этап.

* В Консу в 12.00 - марафон по ориентированию "Jõhvika".

РАЗНОЕ