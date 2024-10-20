Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?

КУЛЬТУРА

* В Нарве в Доме народов в 11.00 в рамках Недели народных домов - танцевальный марафон "Tantsi, unista, ela!" / "Танцуй, мечтай, живи!".

* В Нарве в камерном зале Дома культуры "Ругодив" в 18.00 в рамках "Нарва - осенняя столица" - "Короткие встречи в Нарве I", новый проект Русского театра. Билет - 12 евро.

СПОРТ

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Pärnu jalgpalliklubi".

* В Нарве на стадионе "Фама" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / "Narva Trans" - "Viimsi JK II".

РАЗНОЕ

* В клубе "Ахтме" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров "В нашем клубе". Билет - 5 евро. Предварительное бронирование. Информация по тел. 332 2008.