Обзор событий Ида-Вирумаа, о которых писало "Северное побережье" на этой неделе.
Ида-Вирумаа за неделю
"NB Service OÜ" получило поддержку из фонда справедливого перехода на возведение в Кохтла-Ярве нового цеха по ремонту промышленного оборудования. Строительство планируют начать и завершить уже в следующем году.
***
Днем, в половине третьего, 13 октября в центр тревоги поступило сообщение о возгорании на Уйкалаской свалке в Тойлаской волости. Площадь возгорания составила около 300 кв. м, открытого горения не было, однако возгорание распространялось вглубь. К работам по тушению привлекли тяжелую технику предприятия. Работы по тушению закончили в тот же день примерно в половине десятого вечера.
***
Госсуд нашел, что время, потраченное сверх официального рабочего времени на переодевание и мытье, надо учитывать, как сверхурочную работу, за которую предусмотрена дополнительная плата, - когда отработавший на "VKG "более 20 лет слесарь потребовал этого через суд. Следует платить за это деньгами или дополнительным свободным временем, должен определить окружной суд, которому суд высшей ступени вернул это дело для разрешения.
***
"Riigi Kinnisvara" объявил архитектурный конкурс на новое учебное здание Ярвеской школы в Кохтла-Ярве. Здание будет построено рядом с государственной гимназией, на месте нынешнего детского сада "Алёнушка" на Мыйза теэ.
***
Организуемый вечером в субботу, 7 декабря, в четвертый раз забег "Нарвская зима" пройдет на новой трассе, но в таком формате в последний раз, так как в следующем году он превратится в осенний забег.
***
Отбывающий пожизненное заключение в Вируской тюрьме Алексей Никифоров (46), год назад отвоевавший себе через суд право учить эстонский язык, теперь выразил желание, чтобы его депортировали в Россию и, таким образом, освободили досрочно. Суд на это не пошел.
***
В результате сбора идей, объявленного комиссией по развитию и экономическим вопросам Кохтла-Ярвеского городского собрания, были определены места, где жители хотели бы видеть новый павильон ожидания автобусов, который также мог бы стать привлекательным для автобусов дальнего следования.
***
Ученые Тартуского университета путем исследования стоимостью почти 1,3 миллиона евро собираются проанализировать химический состав жителей Ида-Вирумаа, чтобы выяснить, какие опасные химические вещества и в каком количестве попадают в организм человека из окружающей среды.
***
Состоявшийся в среду в Йыхви кинодень "IDA Hub" начался с юмористического короткометражного фильма, в котором перед ставшим безработным шахтером замаячила новая карьера в Йыхвивуде ("Jõhviwood"). С завершением строительства Йыхвиского киногородка такой сюжет может стать реальностью.
***
ТОО "Nirgi Servis" хочет оборудовать гостиницу в здании на улице Пярна в Кохтла-Ярве, где раньше находился детский сад, а в последние десятилетия - швейное предприятие.
***
Примерно в восемь часов вечера 16 октября спасателей вызвали в многоквартирный дом с газовым отоплением по улице Э. Вильде в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где ощущался запах газа. Спасатели почувствовали в одной из квартир сильный запах газа, утечку подтвердило измерительное устройство. Жильцов оповестили об опасности. Из одного крыла здания жильцов эвакуировали, перекрыли газовый кран в квартире, а также главный кран домового газопровода, и приступили к проветриванию помещений. Прибывшая на место газовая аварийная служба занялась далее решением проблемы. Утечка газа могла произойти из газовой плиты в одной из квартир.
***
Стадо диких кабанов, обосновавшееся в конце августа в окрестностях Кунингакюла в волости Алутагузе, совершает по ночам набеги на сады и дворовые участки жителей деревни, разрывая дерн в поисках под ним пищи.
***
Центр здоровья "Corrigo", имеющий двадцатилетний опыт работы, концентрируется в Нарве на услугах по гигиене труда и психическому здоровью и предлагает семейным врачам возможность проводить наиболее распространенные обследования на первичном уровне.
***
Алутагузеский туристический клуб откроет в здании обогатительной фабрики музея-шахты центр спортивного лазания, куда можно прийти с семьей, чтобы активно провести свободное время.
***
Обещание создателей национального парка Алутагузе оставаться в границах прежних заповедных территорий, образно говоря, спустили вниз по течению: в четверг министр климата Йоко Алендер подписала инициативу о расширении, увеличивающую площадь национального парка почти до 70000 гектаров.