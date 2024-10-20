Ида-Вирумаа за неделю

"NB Service OÜ" получило поддержку из фонда справедливого перехода на возведение в Кохтла-Ярве нового цеха по ремонту промышленного оборудования. Строительство планируют начать и завершить уже в следующем году.

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Днем, в половине третьего, 13 октября в центр тревоги поступило сообщение о возгорании на Уйкалаской свалке в Тойлаской волости. Площадь возгорания составила около 300 кв. м, открытого горения не было, однако возгорание распространялось вглубь. К работам по тушению привлекли тяжелую технику предприятия. Работы по тушению закончили в тот же день примерно в половине десятого вечера.

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Госсуд нашел, что время, потраченное сверх официального рабочего времени на переодевание и мытье, надо учитывать, как сверхурочную работу, за которую предусмотрена дополнительная плата, - когда отработавший на "VKG "более 20 лет слесарь потребовал этого через суд. Следует платить за это деньгами или дополнительным свободным временем, должен определить окружной суд, которому суд высшей ступени вернул это дело для разрешения.

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"Riigi Kinnisvara" объявил архитектурный конкурс на новое учебное здание Ярвеской школы в Кохтла-Ярве. Здание будет построено рядом с государственной гимназией, на месте нынешнего детского сада "Алёнушка" на Мыйза теэ.

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Организуемый вечером в субботу, 7 декабря, в четвертый раз забег "Нарвская зима" пройдет на новой трассе, но в таком формате в последний раз, так как в следующем году он превратится в осенний забег.

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