Вируский уездный суд признал виновной молодую женщину, совершившую в Силламяэ ряд краж алкоголя.
Молодая женщина из Силламяэ наказана за воровство алкоголя общественно полезной работой
Елизавета (30) предстала перед судом после того, как ее неоднократно поймали на краже алкоголя из продуктового магазина в Силламяэ в августе и сентябре этого года.
Женщина, всего год назад осужденная судом за кражи и получившая условный срок, пошла на согластительное делопроизводство и ее приговорили к тюремному заключению, которое заменили 537 часами общественных работ. Она должна совершить ее в течение двух лет.
В течение этого времени она должна соблюдать требования кинтроля, в том числе не употреблять алкоголь.