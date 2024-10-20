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Молодая женщина из Силламяэ наказана за воровство алкоголя общественно полезной работой

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Алкоголь в магазине.
Алкоголь в магазине. Фото: Postimees

Вируский уездный суд признал виновной молодую женщину, совершившую в Силламяэ ряд краж алкоголя.

Елизавета (30) предстала перед судом после того, как ее неоднократно поймали на краже алкоголя из продуктового магазина в Силламяэ в августе и сентябре этого года.

Женщина, всего год назад осужденная судом за кражи и получившая условный срок, пошла на согластительное делопроизводство и ее  приговорили к тюремному заключению, которое заменили 537 часами общественных работ. Она должна совершить ее в течение двух лет.

В течение этого времени она должна соблюдать требования кинтроля, в том числе не употреблять алкоголь.

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