Молодая женщина из Силламяэ наказана за воровство алкоголя общественно полезной работой

Елизавета (30) предстала перед судом после того, как ее неоднократно поймали на краже алкоголя из продуктового магазина в Силламяэ в августе и сентябре этого года.

Женщина, всего год назад осужденная судом за кражи и получившая условный срок, пошла на согластительное делопроизводство и ее приговорили к тюремному заключению, которое заменили 537 часами общественных работ. Она должна совершить ее в течение двух лет.

В течение этого времени она должна соблюдать требования кинтроля, в том числе не употреблять алкоголь.