Украинской беженке в Йыхви пришлось обратиться в суд, чтобы получить пособие на ребенка

Украинка обратилась в административный суд после того, как департамент социального страхования отказался выплачивать ей пособие на ребенка, а также не удовлетворило ее апелляцию на это решение.

В суде украинка заявила, что, поскольку она является военной беженкой, у нее недостаточно знаний эстонского языка, а также юридических знаний, чтобы отстоять свои права в суде.

По словам женщины, основным доходом их семьи является зарплата мужа, составляющая 762 евро, и 160 евро семейных пособий, поэтому она не может себе позволить нанять адвоката. Все деньги идут на содержание семьи.

Суд счел ходатайство украинки обоснованным и своим решением гарантировал ей бесплатную юридическую помощь в споре для получения поддержки ребенку, находящемуся под опекой.

Суд установил, что право, которое хочет защитить женщина, немаловажно. Также, по мнению суда, нельзя считать, что поданная в суд жалоба заведомо бесперспективна.

"Назначение представителя государственной юридической помощи необходимо для того, чтобы права человека не оставались незащищенными из-за его ограниченных юридических знаний", - считает судья Тартуского административного суда.