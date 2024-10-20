PPA протестирует плавучую пограничную инфраструктуру

В июне пограничники задержали четырех мужчин, которые незаконно прибыли в Эстонию, переплыв реку Нарва. Месяц спустя в страну по озеру Лямми на резиновой лодке пытались попасть 13 человек из Индии.

Если на так называемой зеленой границе будет возведен высокий забор, нелегально пересекающие границу и наш восточный сосед могут начать искать новые каналы.

Заместитель генерального директора PPA Вейко Коммусаар отметил, что из 338-километровой эстонско-российской границы только 135 километров проходят по суше.

"В рамках пилотного проекта мы рассматриваем возможность строительства водной инфраструктуры на нашей восточной границе, – сказал Коммусаар. – Для этого мы изучили, какие варианты есть в других странах".

Полиция выбрала для тестирования два решения. Первый из них представляет собой длинную систему соединенных между собой буев, закрепленных на дне вод, пишет rus.err.

Другое возможное решение для пресечения нелегальной миграции – упрощенный забор, плавающий на понтонах.

На пилотный проект, рассчитанный на три года, Департамент полиции и погранохраны выделит один миллион евро. Коммусаар подчеркнул, что пока рано решать, будет ли в будущем вся восточная водная граница покрыта плавучей инфраструктурой.