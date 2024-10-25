Проходящей темой бюджета на следующий год станет замораживание расходов

Оборонные расходы придется повышать и впредь, хотя повышение двух последних лет тоже не имело доходного покрытия и бюджет и без того был дефицитным. В то же время нужно приложить усилия, чтобы выполнять минимальные требования бюджетных правил, оставаясь в пределах номинальных маастрихтских 3% и структурного эстонского 1%. В результате номинальный темп роста бюджета 2025 года будет самым низким после моего первого бюджета - бюджета периода финансового кризиса 2010 года, когда бюджет пришлось номинально уменьшить. После этого бюджет всегда рос более чем на 4%, однако рост 2025 года будет ниже: 3,8%. И это произойдет в ситуации, когда инфляция будет выше средней и объем инвестиций будет большим.

В соответствии с прогнозами, номинальный рост экономики составит в 2025 году 6,2%. Это значит, что рост бюджета будет ниже, чем рост экономики, хотя расходы на гособорону вырастут на 9,3% и социальные расходы - на 7,6%. Остальной госбюджет вырастет в 2025 году всего на 1,9%, и управленческие расходы вновь уменьшатся впервые после экономического спада.