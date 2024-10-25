В последний раз я стоял здесь на трибуне, представляя госбюджет, 10 лет тому назад. Тот бюджет - 2015 года - был последним в Эстонии, в котором профицит был номинальным. С гордостью вспоминаю и то, что все предыдущие руководимые мной бюджеты мы представляли со структурным профицитом. Но, к сожалению, сегодняшние дела намного хуже. Совершенный в 2016 году резкий поворот в бюджетной политике принес Эстонии только структурные минусовые бюджеты и хронический дефицит, что является гораздо более глубокой и трудно излечимой проблемой, нежели ставший результатом этого трехкратный рост займового бремени.
Проходящей темой бюджета на следующий год станет замораживание расходов
Экономика не поддержала улучшение состояния бюджета, так как бюджетный минус был структурным. Однако консолидация бюджета, добавившиеся вследствие российской агрессии оборонные расходы и сохранение налогового горба еще на год затормозят в будущем году экономику. Рост может быть маленьким, чуть больше 1%.
Хотя занятость близка к рекордной и рост реальной зарплаты и пенсии два года являлся быстрым, потребительская уверенность в Эстонии вследствие негативных настроений непропорционально низкая и эстонцы, скорее, экономят, нежели потребляют. Займовое бремя нашего частного сектора довольно высокое и, как правило, сильнее других связано с еврибором, поэтому обслуживание займов, в свою очередь, тормозит экономику и сдерживает получение новых займов.
Мы более резко, чем большинство других, разорвали экономические связи с восточным соседом. У нашего ближайшего соседа - Латвии - номинально дела шли даже хуже, чем у нас. Наша структура экспорта была очень неблагоприятной для имевшихся условий, так как на целевых рынках в Северных странах связанный со строительством спрос очень упал и девальвация тамошних валют тоже усугубила проблему. Одной из больших причин ухудшения наших экономических показателей стал уход с рынка энергетики, основанной на ископаемых топливах.
Но все же имеются признаки, что экономический спад закончился и уже начался также маленький подъем. Быстрое снижение еврибора является теперь нашим преимуществом и позволяет утверждать, что у людей и в следующем году будет расти количество денег, которые можно свободно тратить, хотя смягчение ситуации в виде ликвидации налогового горба будет немного отложено. Поэтому в росте реальной зарплаты произойдет обратный удар. Просто из-за одного из вчерашних проектов - проекта налогового горба - пострадает налоговое бремя доходов. Но еще раз отмечу: структурный минус не исчезнет сам с ростом экономики, поэтому в будущем году придется делать бюджетные усилия в двух противоположных направлениях одновременно, не говоря уж о поддержке экономики.
Оборонные расходы придется повышать и впредь, хотя повышение двух последних лет тоже не имело доходного покрытия и бюджет и без того был дефицитным. В то же время нужно приложить усилия, чтобы выполнять минимальные требования бюджетных правил, оставаясь в пределах номинальных маастрихтских 3% и структурного эстонского 1%. В результате номинальный темп роста бюджета 2025 года будет самым низким после моего первого бюджета - бюджета периода финансового кризиса 2010 года, когда бюджет пришлось номинально уменьшить. После этого бюджет всегда рос более чем на 4%, однако рост 2025 года будет ниже: 3,8%. И это произойдет в ситуации, когда инфляция будет выше средней и объем инвестиций будет большим.
В соответствии с прогнозами, номинальный рост экономики составит в 2025 году 6,2%. Это значит, что рост бюджета будет ниже, чем рост экономики, хотя расходы на гособорону вырастут на 9,3% и социальные расходы - на 7,6%. Остальной госбюджет вырастет в 2025 году всего на 1,9%, и управленческие расходы вновь уменьшатся впервые после экономического спада.
Расходы на рабочую силу и хозяйственные расходы снизятся, несмотря на то, что инфляция составит, по прогнозу, около 5% и в подобной ситуации жизнеспособным оказался бы рост расходов на рабочую силу и экономику в размере 6%. А они, напротив, уменьшатся. В то же время инвестиции вырастут в 2025 году на 9,4%. Это быстрее, чем рост бюджета и экономики. В 2025 году объем доходов госбюджета Эстонии составит 17,7 миллиарда евро, объем расходов - 18,2 миллиарда. Дефицит бюджета сохранится в 2025 году в пределах требуемых 3%, а также в пределах структурного 1%. И, как уже было сказано, объем бюджета по сравнению с ВВП уменьшится.
Налоговое бремя Эстонии составит в 2025 году 35,8% ВВП и в течение следующих четырех лет оно тоже будет ниже 36%. Это по-прежнему значительно меньше, чем средние по Евросоюзу 40-41% ВВП. Долговое бремя Эстонии останется если не самым низким, то одним из самых низких. В 2025 году оно составит 24,3% ВВП, и если мы продолжим политику консолидации, то оно стабилизируется. Например, в Латвии, оно почти в два раза выше - 46,3%, в Литве - 42,5% ВВП.
Расходы Эстонии на оборону самые высокие в НАТО. На военную оборону правительство направит в следующие четыре года 5,6 миллиарда евро, к которым в ходе обсуждения госбюджета в правительстве добавили еще 1,6 миллиарда на приобретение боеприпасов для систем вооружения дальнего радиуса действия на срок до 2031 года. Эти расходы растянуты на годы, а не будут сделаны в один год. В ближайшие годы оборонные расходы составят в Эстонии ежегодно по меньшей мере 3,3% ВВП - сейчас они составляют, напомню, 3,4%. Они повысятся примерно до 3,7% в 2026 году. По доле оборонных расходов мы занимаем в НАТО второе после Польши место, на третьем месте - США.
На широкую гособорону в следующем году выделят для инвестиций дополнительно 219 миллионов. Из них за 30 миллионов евро увеличат на 1000 человек кризисный резерв Департамента полиции и погранохраны, 24 миллиона евро направят на увеличение травмозапасов 18 больниц, а также повысят функциональную преемственность семейных врачей и аптекарей.
В государственную готовность к защите от кибератак инвестируют дополнительно 5,3 миллиона евро. Продолжится строительство восточной границы. На развитие системы наблюдения за дронами и противодроновой системы в четырех крупных городах на восточной границе выделят около 16 миллионов евро. На нужды необходимых для охраны границы Эстонии и Евросоюза спецтехники и машинопарка выделят около 13 миллионов.
ТРИ ФАКТА
- В 2025 году объем доходов госбюджета Эстонии составит 17,7 миллиарда евро, объем расходов - 18,2 миллиарда.
- Экономический спад закончился и начался небольшой подъем.
- По доле оборонных расходов мы занимаем в НАТО второе после Польши место, на третьем месте - США.
министр финансов (Партия реформ)
Эстония продолжит оказывать помощь Украине в объеме 0,25% ВВП, и суммарно это превысит 100 миллионов евро в год. Мы сделаем все, чтобы это обеспечило работой оборонную промышленность Эстонии. Нынешнее положение показывает, что речь в основном идет о подаваемых в оборонную промышленность Эстонии заказах.
Я лично рад отметить и то, что предложенная в этом зале восемь лет назад инициатива вписана в госбюджет в виде 61,8 миллиона евро, которыми обеспечат плавный переход на эстоноязычное образование. Целью бюджета 2025 года мы поставили также поддержку экономики, дефицит бюджета не является свободно выбранным нами для этого средством. Однако в бюджете 2025 года предусмотрены инвестиции и инвестиционные поддержки в общем объеме на 1,9 миллиарда евро. По уровню инвестиций Эстония лидирует в Евросоюзе.
В качестве новой инициативы государство поддержит крупные инвестиции в высокотехнологичное производство, чтобы повысить дополнительную стоимость экономики и увеличить экспорт Эстонии. Из доходов от продажи СО2 в следующем году в экономику направят еще 402,6 миллиона евро; из этой суммы самые большие доли будут инвестированы в железнодорожную инфраструктуру, повышение энергоэффективности квартирного жилья и поддержку зеленых технологий.
К сожалению, проходящей темой в бюджете является, скорее, замораживание и сокращение расходов. В течение следующих четырех лет государство сэкономит в общем около одного миллиарда евро, вместо того чтобы увеличивать расходы в соответствии с номинальным ростом экономики, как это принято. Если учесть также уже принятые решения, то урезание составит 1,4 миллиарда евро. Здесь я указываю также на роль предыдущего правительства.
Расходы публичного сектора правительство урежет в течение трех лет на 10%, половина из этого будет урезана в будущем году. Обусловленная решениями правительства экономия государственных интрессовых расходов в следующем году тоже будет значительной - 200 миллионов евро. По прогнозу, напомним, интрессовые расходы превысили бы полмиллиарда в год.
Для уменьшения дефицита Кассы здоровья повысят платы за рецепт, визит и койко-место, которые действуют с 2013 года. Необходимо улучшить состояние Кассы здоровья и вложить в здравоохранение дополнительные деньги.
Государство упорядочит и сделает более эффективной систему компенсаций по безработице. Более справедливая и соответствующая ситуации на рынке труда, а также более простая для людей система, по плану, должна вступить в силу с 2026 года, что поможет сэкономить в бюджете в общем более 45 миллионов.