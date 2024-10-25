Андрей Коробейник: при составлении госбюджета правительство использовало не лучшие варианты

Таким же образом Министерство социальных дел убирает определенную строчку бюджета, в которой указаны 10000 семейных консультаций, а на собственный персонал не покушается.

Славные чиновники по-прежнему выполняют рутинную работу, которую в частном секторе давно выполняет искусственный интеллект. И это не чудо, ведь эстонский государственный сектор по инвестициям в искусственный интеллект занимает в Евросоюзе третье место с конца.

Вторая большая проблема - это, конечно, то, каким образом был представлен этот бюджет. Даже Аннели, которая, я верю, прочитала все эти 700 страниц, не до конца поняла этот бюджет. Так что у членов Рийгикогу по сути отсутствует возможность участвовать в составлении бюджета. Но самое плохое - то, что и правительство в сущности не имеет этого полного обзора. И это тоже одна из причин, почему управление эстонским государством в последние годы находилось в столь плохом состоянии.

Центристская фракция внесла предложение, что бюджет должен быть более детальным, чтобы каждый расход, превышающий полмиллиона, был расписан.

В конечном итоге я очень надеюсь, что вдобавок к хорошему коллеге, ко мне, Аннели и еще кое-кому и другие члены Рийгикогу прочитают этот документ. Министр финансов начал, правда, очень оптимистично, говорил о том, как прогнозы свидетельствуют, что жизнь становится лучше, однако в конце превалировал, пожалуйста, негативный фон.

Я верю, что если каждый из вас углубится в то, что написано в госбюджете, то этот госбюджет ваш голос поддержки не получит. Тогда у нас будет надежда, что мы начнем обсуждение с чистого листа и этот трехлетний экономический спад наконец-то закончится. И после ситуации, когда мы по продолжительности экономического спада занимаем сегодня второе место в мире, уступая только Гаити, мы не займем в следующем году первое место по этому показателю, а достигнем истинного экономического роста. Не того придуманного роста экономики, который презентовал нам министр финансов, а такого экономического роста, который оставит деньги в карманах людей Эстонии