Центристская фракция не поддерживает этот проект и наверняка не будет голосовать за госбюджет следующего года.
Андрей Коробейник: при составлении госбюджета правительство использовало не лучшие варианты
Во-первых, этот бюджет сеет бедность. У нас и без того не хватает в госбюджете пары миллиардов, это не пара беличьих орехов, а это очень большая сумма, в поисках которой Партия реформ пытается отобрать деньги именно у самых бедных.
Пенсионеры, которые из-за так называемого налога на безопасность будут терять ежемесячно 15 евро. Аннели [Аккерман, председатель финансовой комиссии Рийгикогу] сказала, правда, что они и внимания на это не обратят, но на самом деле, если ты спросишь у обычного пенсионера, заметит ли он, что его пенсия уменьшится на 15 евро, то он, конечно, это заметит.
Студенты потеряют стипендию. Самоуправления в конечном итоге потеряют в очень разных местах. Отменится помощь в области душевного здоровья, добавятся разные обязанности, а денежного покрытия для этого в действительности нет.
Вместо того чтобы отбирать деньги у более бедных, у коалиции имелось несколько гораздо лучших вариантов. Банковский налог, который принес бы в бюджет полмиллиарда и содействовал бы созданию рабочих мест в банковском секторе в Эстонии. Уменьшение госсектора, которое принесло бы в бюджет 300 миллионов. Вместо того чтобы откладывать на год ликвидацию этого придуманного налогового горба, о нем можно было бы просто забыть. Ступенчатый подоходный налог принес бы еще пару сотен миллионов, вместо того чтобы... опять допустить дефицит бюджета в полмиллиарда евро.
Мы видели, что госсектор в действительности не собирается сам экономить деньги. Стоит вспомнить, например, министра культуры, в сферу ответственности которого входят театры и музеи, которые в следующем году потеряют 4-5% финансирования, а само Министерство культуры сократит одного человека. Это на порядок меньший процент экономии по сравнению с самыми слабыми - театрами и музеями.
Таким же образом Министерство социальных дел убирает определенную строчку бюджета, в которой указаны 10000 семейных консультаций, а на собственный персонал не покушается.
Славные чиновники по-прежнему выполняют рутинную работу, которую в частном секторе давно выполняет искусственный интеллект. И это не чудо, ведь эстонский государственный сектор по инвестициям в искусственный интеллект занимает в Евросоюзе третье место с конца.
Вторая большая проблема - это, конечно, то, каким образом был представлен этот бюджет. Даже Аннели, которая, я верю, прочитала все эти 700 страниц, не до конца поняла этот бюджет. Так что у членов Рийгикогу по сути отсутствует возможность участвовать в составлении бюджета. Но самое плохое - то, что и правительство в сущности не имеет этого полного обзора. И это тоже одна из причин, почему управление эстонским государством в последние годы находилось в столь плохом состоянии.
Центристская фракция внесла предложение, что бюджет должен быть более детальным, чтобы каждый расход, превышающий полмиллиона, был расписан.
В конечном итоге я очень надеюсь, что вдобавок к хорошему коллеге, ко мне, Аннели и еще кое-кому и другие члены Рийгикогу прочитают этот документ. Министр финансов начал, правда, очень оптимистично, говорил о том, как прогнозы свидетельствуют, что жизнь становится лучше, однако в конце превалировал, пожалуйста, негативный фон.
Я верю, что если каждый из вас углубится в то, что написано в госбюджете, то этот госбюджет ваш голос поддержки не получит. Тогда у нас будет надежда, что мы начнем обсуждение с чистого листа и этот трехлетний экономический спад наконец-то закончится. И после ситуации, когда мы по продолжительности экономического спада занимаем сегодня второе место в мире, уступая только Гаити, мы не займем в следующем году первое место по этому показателю, а достигнем истинного экономического роста. Не того придуманного роста экономики, который презентовал нам министр финансов, а такого экономического роста, который оставит деньги в карманах людей Эстонии