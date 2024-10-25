Чему учится балерина у лошадей Мария Гольцман: Конный балет - это масштабный проект, созданный усилиями большой и совершенно сумасшедшей команды

Руководитель известного в Эстонии проектного театра "Goltsman Ballet" Мария Гольцман, приезжая в родной Ида-Вирумаа из столицы, обязательно заглядывает в Пяйтеский приют для животных, чтобы помочь его работникам ухаживать за питомцами. Обожает лошадей и даже научила их танцевать - каждый день добра или другой праздник в этом популярном месте (приют открыт Ксенией Клочковой в 2012 году) проходит необычное шоу балерин с лошадьми, которое не оставляет равнодушных. 8 ноября "Goltsman Ballet" привезет в Йыхви премьеру спектакля "Дитя природы: Маугли в неоновых джунглях". Автор и постановщик Мария Гольцман утверждает, что осуществить этот масштабный проект ей во многом помогло наблюдение за животными, особенно за лошадьми.
СV: Мария Гольцман
- Родилась в 1978 году в Кохтла-Ярве. Училась в кохтла-ярвеской школе №17 (сейчас Малеваская основная школа). Среднее образование получила в Ахтмеской гимназии.
- Десять лет танцевала в хореографическом ансамбле "Озорницы" под руководством Валентины Троон и Татьяны Булатчик-Верховски. Два года изучала азы балета у Ольги Коркус в "Ласточке".
- С 1996 года по 2005 год - учеба в Тартуском университете, где получила два диплома бакалавра - "история искусства", "семиотика и культурология".
- В 2005 году стала научным магистром визуальной семиотики.
- Параллельно училась в балетной школе театра "Ванемуйне" и работала артисткой балета в этом театре.
- В 2005 году училась и немного работала в лондонском центре современного танца "LABAN".
- В 2006 году в Таллинне организовала проект "Танцовщик - танцовщику" для хореографов-фрилансеров, работала администратором и академическим секретарем в Таллиннской художественной академии. 11 лет преподавала на кафедре хореографии в Таллиннском университете.
- С 2009 года работает активно как хореограф.
- В 2012 году создала труппу театр "Goltsman Ballet", поставив более десяти спектаклей.
- В 2013 году открыла танцевальную школу "Goltsman Ballet Studio".
- Замужем. Имеет сына 16 лет.
- Ты и сегодня была в Пяйте - премьера, как говорится, на носу, но нашлось время и на хобби?
- Сейчас действительно очень напряженные дни - с утра до позднего вечера на работе. Вчера впервые собрали спектакль из кусочков, вроде все сложилось, и я решила дать себе выходной, чтобы перезагрузиться. Пяйте - это мой релакс. Устроили фотосессию с лошадьми, почистили сарай - еду домой, может быть, немного уставшая физически, но заряженная положительными эмоциями. Как всегда после общения с лошадками.