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Чему учится балерина у лошадей Мария Гольцман: Конный балет - это масштабный проект, созданный усилиями большой и совершенно сумасшедшей команды

Ксения Клочкова, Мария Гольцман и красавчик Слепыш. Фото: Anastassija Kivistik
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Руководитель известного в Эстонии проектного театра "Goltsman Ballet" Мария Гольцман, приезжая в родной Ида-Вирумаа из столицы, обязательно заглядывает в Пяйтеский приют для животных, чтобы помочь его работникам ухаживать за питомцами. Обожает лошадей и даже научила их танцевать - каждый день добра или другой праздник в этом популярном месте (приют открыт Ксенией Клочковой в 2012 году) проходит необычное шоу балерин с лошадьми, которое не оставляет равнодушных. 8 ноября "Goltsman Ballet" привезет в Йыхви премьеру спектакля "Дитя природы: Маугли в неоновых джунглях". Автор и постановщик Мария Гольцман утверждает, что осуществить этот масштабный проект ей во многом помогло наблюдение за животными, особенно за лошадьми.

Мария Гольцман.
Мария Гольцман. Фото: Jelena Vilt

СV: Мария Гольцман

  • Родилась в 1978 году в Кохтла-Ярве. Училась в кохтла-ярвеской школе №17 (сейчас Малеваская основная школа). Среднее образование получила в Ахтмеской гимназии.
  • Десять лет танцевала в хореографическом ансамбле "Озорницы" под руководством Валентины Троон и Татьяны Булатчик-Верховски. Два года изучала азы балета у Ольги Коркус в "Ласточке".
  • С 1996 года по 2005 год - учеба в Тартуском университете, где получила два диплома бакалавра - "история искусства", "семиотика и культурология".
  • В 2005 году стала научным магистром визуальной семиотики.
  • Параллельно училась в балетной школе театра "Ванемуйне" и работала артисткой балета в этом театре.
  • В 2005 году училась и немного работала в лондонском центре современного танца "LABAN".
  • В 2006 году в Таллинне организовала проект "Танцовщик - танцовщику" для хореографов-фрилансеров, работала администратором и академическим секретарем в Таллиннской художественной академии. 11 лет преподавала на кафедре хореографии в Таллиннском университете.
  • С 2009 года работает активно как хореограф.
  • В 2012 году создала труппу театр "Goltsman Ballet", поставив более десяти спектаклей.
  • В 2013 году открыла танцевальную школу "Goltsman Ballet Studio".
  • Замужем. Имеет сына 16 лет.

- Ты и сегодня была в Пяйте - премьера, как говорится, на носу, но нашлось время и на хобби?

- Сейчас действительно очень напряженные дни - с утра до позднего вечера на работе. Вчера впервые собрали спектакль из кусочков, вроде все сложилось, и я решила дать себе выходной, чтобы перезагрузиться. Пяйте - это мой релакс. Устроили фотосессию с лошадьми, почистили сарай - еду домой, может быть, немного уставшая физически, но заряженная положительными эмоциями. Как всегда после общения с лошадками.

- У тебя есть "своя" лошадка, к которой ты относишься более трепетно?

- Так сложилось, что тесно общаюсь с тремя. Начала работать с очень характерной американской рысачкой Бекки. Она - инвалид, верхом на ней ездить нельзя, но рядом танцует и очень любит выступать, настоящая артистка! Но характер у нее... Пришлось многому учиться и до сих пор продолжаю это делать. 

Мария и Бекки в едином порыве.
Мария и Бекки в едином порыве. Фото: Dmitri Vorobjev

Детская мечта стала реальностью

Мария Гольцман с детства любила лошадей и просила маму купить коня.

- Но слышала в ответ, что мы живем на седьмом этаже, куда его поставить, - вспоминает она. - Я отвечала - тогда хотя бы пони, он на балконе поместится... Увы, максимум, что получалось - покататься на карусели с лошадками.

Мечта не исполнилась и в более взрослом возрасте - танец для Марии долгие годы был способом самовыражения, к лошадкам в детстве и юности она так и не дошла.

В 2020 году случилась пандемия, театр и студия временно закрылись, Мария проводила много времени на даче у мамы в Пяйте. Вдруг у них за забором появились лошади.

- Они смотрели прямо на нас, - рассказывает Мария. - Сначала мы думали, что это частная конюшня, а потом узнали, что открылся приют для спасенных лошадей, - рассказывает она. - Познакомилась с его хозяйкой Ксенией Клочковой и предложила свою помощь в качестве волонтера, объяснив, что люблю животных, особенно лошадок, и готова выполнять любую работу. Но у Ксении на тот момент не было времени для обучения волонтеров. Однако я все равно попала к лошадям - заметив, что подъезжает экскурсия, покупала билет, брала морковку и ходила за ними... Студия закрыта, театр закрыт, делать мне по сути нечего, а энергии полно.

Ксения заметила рвение соседки, разрешила помогать. Сначала Мария вычесывала и выгуливала приютских собак, чистила вольеры, приходила и к лошадям. Приближался летний благотворительный праздник в Пяйте, и Ксения предложила: "Давай твои балеринки будут красиво танцевать, а наши лошадки красиво рядом бегать".

С тех пор и бегают. Балет с лошадьми стал привлекательной традицией. Мария учится ездить верхом и, несмотря на то, что пандемия давно закончилась и работы невпроворот, все равно приезжает в Пяйте к своим любимцам хотя бы пару раз в месяц.

Недавно к нам попал слепой конь, и я попросила, чтобы мне позволили его чистить. Зовем Слепа или Слепыш. Он очень открыт для взаимодействия с человеком. Попал в школу верховой езды, где не сразу поняли, что у него серьезные проблемы со зрением. Ксения его выкупила - на спасение собирали деньги всем миром. Так он оказался в приюте. Сначала беспокоились, как он приживется. Но компания оказалась хорошая - живут втроем, дружно, друзья научили его ориентироваться в пространстве. Конь достаточно высокий, крепкий, ему около 6 лет. Стали с ним заниматься, общими усилиями заездили, и теперь он прекрасно выступает в конном балете. Не видит, но очень хорошо слышит во всех смыслах этого слова, очень спокойный и уравновешенный.

Еще есть жеребенок Мира, сирота, родилась прошлым летом от спасенной с пензенской бойни кобылы, погибшей при родах. Прошлым летом я помогала выкармливать эту малышку и очень к ней привязалась.

Сейчас на конюшне бываю не очень часто, много другой работы, но раз в две-три недели все равно стараюсь сюда приезжать. В Пяйте очень интересно, здесь я каждый день учусь новому.

- Конный балет для тебя это?..

- Большая любовь и гордость. Возможно, одно из главных моих занятий сейчас. Театр, студия и конный балет.

- Не только сама занимаешься, но и привела сюда своих учениц. Многие приезжают?

- Летом по 8-10 человек по несколько дней подряд приезжали, сейчас меньше, потому что девушки в старших классах сильно загружены.

Профессиональные балерины и танцоры тоже нашли дорогу в Пяйте. Летом у нас было много интересных проектов, кто-то участвовал в школе волонтеров, шесть суббот подряд танцевали конный балет в "Волшебном лесу". Зрителей было много и отзывы очень приятные.

- Ты сказала, что многому учишься у лошадей. Чему?

- Не только у лошадей, вообще у животных. Психологии, например. Как они себя ведут, реагируют. Как они двигаются, как выражают свои эмоции... Как заинтересовать животное, чтобы оно с тобой общалось? Думаю, как можно эти наблюдения переложить на человека. Все это, безусловно, переносится и на поведение внутри коллектива, подсказывает идеи творческой команде.

- В новом спектакле "Дитя природы: Маугли в неоновых джунглях" этот опыт тоже нашел отражение? Спектакль о зверях или о людях?

- Если коротко, мы с хореографом Алексеем Зотовичем, вместе создавая эту постановку, рассказываем историю Маугли, который встречает на своем пути как людей в животном обличии, так и животных в облике людей. Персонажи одновременно мешают и в то же время помогают герою на его пути. Маугли находит в своей душе огонь, которым готов поделиться и с тобой.

Опыт общения с животными помогает создавать хореографию, и вообще постановку. Тигр гоняется за Маугли, его защищает волчица, у которой трое волчат, которые боятся тигра, а шакал пытается повторить паттерны тигра... Наблюдение за тем, как ведут себя животные в разных ситуациях, помогает переложить их поведение на человека и на язык искусства.

- История Маугли по произведению английского писателя Редьярда Киплинга?

- В нашей интерпретации. Основа из его сборника рассказов о Маугли, переложенная на музыку в стиле этно-техно, завораживающий визуал и захватывающую современную хореографию. Эта постановка - не столько сказка, сколько волшебство и магия.

- Вы позиционируете этот спектакль как этно-техно-балет. Что это означает?

- Джунгли превращаются в неоновый ландшафт, звучат этно-техно-ритмы, которые вживую создают диджей Колдун и Рауно Вахер. На сцене вместе с классическими танцорами зажигают брейкеры и акробат. Наряду с классическими танцорами, как Мехис Саабер в роли Маугли, Сандра Ива в роли Пантеры и Александра Кузнецова в роли Матери Волчицы, у нас танцуют чемпион Эстонии по хаусу и брейку Марек Ветик, его хороший коллега Константин Бурдаков, в роли Змеи у нас мастер танца на пилоне Елена Шороп.

Отталкиваясь от Киплинга, мы окунаемся в мир очеловеченных животных и людей со звериным лицом. Языком музыки и танца стараемся поговорить об отношениях. Сейчас как никогда важна тема интеграции в незнакомой среде: в наше время люди часто попадают в ситуацию, когда они должны понять, кто они, что они здесь делают, почему они здесь очутились, зачем? С кем они общаются? С кем воюют и кого защищают? Знаешь ли ты, откуда ты и куда ты идешь? Какую дорогу выберешь на перекрестке? Кто с тобой одной крови?

- На создание этой постановки, наверное, повлиял и "Волшебный лес", который создали этим летом в Пяйте?

- В какой-то мере, конечно. Так же как и Грибной парк в Литве, и лед-шоу с огнями, с которым мы выступаем. На самом деле, история Маугли давно будоражила воображение, но как-то не складывалось. Когда же мы нашли техническое и звуковое решение, пазлы стали складываться. Сначала думала, что это будет небольшой проект с пятью танцорами и двумя музыкантами, но в итоге на сцену выйдет два десятка артистов.

- Сама тоже будешь танцевать?

- Скорее нет. Это технически тяжелая постановка, и я должна быть в закулисье, организовывать процессы.

- Насколько сложно технически подготовить этно-техно-постановку?

- Сложно, но все необходимое нашли и купили. Есть хорошие помощники, которые соединили живую и электронную музыку, прекрасный звукорежиссер Евгений Березовский. Технические декорации помогает делать художник-сценограф Русского театра Екатерина Седова. С нами работает опытный светооператор из Центра русской культуры Вацлав Дембинский.

- Почему премьеру запланировали в Ида-Вирумаа?

- Премьеру нашего самого первого спектакля "Софи и Волшебная птица" мы показали в Йыхви. Привозили почти все свои постановки. Весной с аншлагом прошла "Алиса в Стране чудес". Ида-Вирумаа - это дом, в который всегда возвращаешься с радостью. Кроме того, родной регион помогает в создании спектакля. Часть декораций делают в Нарве - большие головы змеи, тигра и волка художник Евгения Николаева мастерит из переработанных материалов. Швея из Пяйте Ирина Санг шьет большие холсты. Часть декораций планируем арендовать из "Волшебного леса" Пяйте. Создание спектакля поддержали "Капитал культуры" и программа "Театр в деревню".

Поэтому премьера здесь - 8 ноября в Йыхвиском концертном доме, 9 ноября в Нарве, в концертном доме "Geneva". Потом поедем по другим городам страны.

- Десять лет назад ты говорила. что главный критик - твой сын Миха. А сейчас?

- Все по-прежнему. Только он уже взрослый - 16 лет. Но и сейчас слово за ним. Только еще больше помогает и в подготовке спектаклей, и как музыкант выступал в нашей "Дюймовочке" под чутким руководством маэстро Владимира Федоровича Игнатова.

- Вырос в творческой среде, что, возможно, повлияет на выбор будущей профессии. Уже определился?

- Пока нет. Но я своему сыну и ученикам всегда говорю, что самый счастливый человек - тот, кто занимается делом, которое ему нравится. Чаще всего то, что ты получаешь в школе, - обязательная культурная база, которая поможет сосуществовать в этом обществе. Но твоей работой часто становится то, что ты делаешь после школы.

- Мы говорили о театре, а как развивается студия?

- На уроки балета приходят ученики возрастом от 3 до 56 лет. Сейчас в студии около ста учеников. Кто-то приходит просто на урок, кто-то с удовольствием выступает на танцевальных конкурсах, а третий уровень - участие в спектакле. Но придется сильно постараться, чтобы достичь этого уровня. 

В "Goltsman Ballet Studio" открывают искусство балета для всех заинтерсованных, независимо от возраста.
В "Goltsman Ballet Studio" открывают искусство балета для всех заинтерсованных, независимо от возраста. Фото: Rünno Lahesoo

У меня нет цели набрать большое количество людей в школу. Задача - научить человека понимать свое тело и уметь читать язык танца. Мы не делаем отбора ни детям, ни взрослым, понимая, что те, кто приходит в студию по интересам, не должны выходить на сцену театра "Эстония". Хотя такие случаи тоже есть - одна ученица занята в оперетте театра "Эстония".

Да я ведь и сама пришла в балет только в 19 лет. Тогда меня многие не понимали. Даже учительница в "Ванемуйне" Елена Позняк-Кылар, когда я впервые пришла к ней, спросила: "В 19 лет к станку? Зачем вам это нужно?". Ответила, что не могу иначе. И балет меня поглотил. Теперь стараюсь помочь другим открыть себя в этом искусстве.

Мы не ставим цели готовить профессиональных артистов, главное, чтобы ребенок или взрослый научились понимать свое тело. Для подрастающего поколения это в первую очередь осанка, уверенность в себе.

Конечно, работаю не одна. Приглашаем педагогов разных направлений, чтобы молодежи было интересно. К нам приезжает прима-балерина украинской национальной оперы Анастасия Шевченко - дает мастер-классы классического балета. Растем, стараемся.

- Насколько большой интерес у взрослых?

- Балетные занятия для взрослых - популярное явление в современном мире. В начале сезона регистрируются много, доходят до студии меньше, еще меньше остается. Но те, кто остаются, находят свой дом, свою семью. Создается свой клуб по интересам - учатся, танцуют, участвуют в спектаклях. Говорят, что главное - начали понимать язык танца, вместе могут собраться и поехать смотреть "Баядерку" в Вену или "Жизель" в Берлин и потом обсудить спектакль за чашечкой кофе. Это украшает жизнь.

- Как тебе хватает энергии на все? Где восстанавливаешь силы?

- В Пяйте. Еще есть тихие вечера с семьей - Миха создает разные настольные игры, в которые мы играем. Путешествуем, недавно ездили по музеям Италии, например. Встречи с друзьями, прогулки на природе.

- Спектакль уже на финишной прямой. В голове уже зреют новые мысли?

- Пока в голове нет места для нового. Но мечты есть. Заранее не хочется озвучивать.

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