Чему учится балерина у лошадей Мария Гольцман: Конный балет - это масштабный проект, созданный усилиями большой и совершенно сумасшедшей команды

- У тебя есть "своя" лошадка, к которой ты относишься более трепетно?

- Так сложилось, что тесно общаюсь с тремя. Начала работать с очень характерной американской рысачкой Бекки. Она - инвалид, верхом на ней ездить нельзя, но рядом танцует и очень любит выступать, настоящая артистка! Но характер у нее... Пришлось многому учиться и до сих пор продолжаю это делать.

Мария и Бекки в едином порыве. Фото: Dmitri Vorobjev

Детская мечта стала реальностью

Мария Гольцман с детства любила лошадей и просила маму купить коня.

- Но слышала в ответ, что мы живем на седьмом этаже, куда его поставить, - вспоминает она. - Я отвечала - тогда хотя бы пони, он на балконе поместится... Увы, максимум, что получалось - покататься на карусели с лошадками.

Мечта не исполнилась и в более взрослом возрасте - танец для Марии долгие годы был способом самовыражения, к лошадкам в детстве и юности она так и не дошла.

В 2020 году случилась пандемия, театр и студия временно закрылись, Мария проводила много времени на даче у мамы в Пяйте. Вдруг у них за забором появились лошади.

- Они смотрели прямо на нас, - рассказывает Мария. - Сначала мы думали, что это частная конюшня, а потом узнали, что открылся приют для спасенных лошадей, - рассказывает она. - Познакомилась с его хозяйкой Ксенией Клочковой и предложила свою помощь в качестве волонтера, объяснив, что люблю животных, особенно лошадок, и готова выполнять любую работу. Но у Ксении на тот момент не было времени для обучения волонтеров. Однако я все равно попала к лошадям - заметив, что подъезжает экскурсия, покупала билет, брала морковку и ходила за ними... Студия закрыта, театр закрыт, делать мне по сути нечего, а энергии полно.

Ксения заметила рвение соседки, разрешила помогать. Сначала Мария вычесывала и выгуливала приютских собак, чистила вольеры, приходила и к лошадям. Приближался летний благотворительный праздник в Пяйте, и Ксения предложила: "Давай твои балеринки будут красиво танцевать, а наши лошадки красиво рядом бегать".

С тех пор и бегают. Балет с лошадьми стал привлекательной традицией. Мария учится ездить верхом и, несмотря на то, что пандемия давно закончилась и работы невпроворот, все равно приезжает в Пяйте к своим любимцам хотя бы пару раз в месяц.