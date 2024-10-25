Мошенники продолжают причинять значительный ущерб жителям Эстонии. Статистика показывает, что ежегодно более тысячи человек становятся их жертвами, а убытки исчисляются миллионами евро. К сожалению, нет универсального способа защититься от мошенников - они пользуются внезапностью ситуации и знанием человеческой психологии.
Не стать жертвой мошенников ⟩ Схемы, о которых важно знать. Часть 2-я
Их жертвами могут стать люди с разным уровнем образования, дохода и статуса. Однако знание распространенных схем мошенничества может помочь вам вовремя распознать угрозу и избежать неприятностей. Мы собрали пять историй и попросили руководителя рабочей группы по предотвращению мошенничества Союза банков Эстонии Вейко Кийка прокомментировать их.
Романтическая афера
Александр (48) познакомился с женщиной в приложении для знакомств. Отношения развивались стремительно, и вскоре Александр понял, что влюбился, хотя лично встретиться им пока не удалось - Анна временно находилась за границей, где улаживала семейные дела. "Однажды она позвонила мне в истерике и попросила денег в долг - сказала, что бывший муж требует денег, иначе он не позволит ей забрать ребенка в Эстонию. Она обещала все вернуть при первой возможности, мы оформили расписку. Однако почти сразу же после того, как я перевел деньги, она пропала из всех соцсетей, а имя и фотографии оказались чужими", - рассказал Александр.
- Эта история - болезненный жизненный урок о том, что романтическое мошенничество может нанести серьезный ущерб не только в финансовом, но и в эмоциональном плане, - подчеркивает Вейко Кийк. - На сайтах и в приложениях для знакомств нельзя терять бдительности - особенно, если отношения развиваются стремительно.
Он добавил, что хотя отношения могут казаться глубокими и искренними, не стоит забывать о том, что личность вашего собеседника может оказаться поддельной, поэтому если вы никогда лично не встречались с человеком и все, что вы знаете о его жизни, вы знаете только с его слов, переводить ему свои деньги точно не стоит.
Мошенничество при продаже онлайн
Ирина (33) решила продать свой старый телефон через Facebook Marketplace. Ей написал молодой человек, проживающий в другом городе, и предложил отправить ему телефон с курьером, обещав взять на себя все расходы.
"Он прислал мне ссылку на сайт, как я думала, почтовой службы. Я заполнила анкету отправителя, где в числе прочего нужно было указать и данные моей карты, а через несколько часов обнаружила, что с моего счета украли несколько тысяч евро", - рассказывает она. Ирина сообразила быстро заблокировать карту, но украденные деньги вернуть так и не удалось. Разумеется, ни покупателя, ни курьера она больше не видела.
Вейко Кийк отмечает, что эта история показывает, как в знакомой и оттого кажущейся безопасной среде, как, например Facebook Marketplace, мошенники находят возможности для обмана.
- Проявив излишнее доверие к незнакомому человеку, жертва не обратила внимания на некоторые обстоятельства, которые могли бы возбудить подозрения - насколько типичный способ оплаты предложил потенциальный покупатель, ведет отправленная ссылка на страницу реальной почтовой фирмы или совсем в другое место, и так далее. Этот случай доказывает, что в интернете нужно быть крайне внимательным и ни в коем случае не игнорировать даже малейшие признаки того, что вас хотят обмануть.