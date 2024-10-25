Не стать жертвой мошенников Схемы, о которых важно знать. Часть 2-я

Мошенничество при продаже онлайн

Ирина (33) решила продать свой старый телефон через Facebook Marketplace. Ей написал молодой человек, проживающий в другом городе, и предложил отправить ему телефон с курьером, обещав взять на себя все расходы.

"Он прислал мне ссылку на сайт, как я думала, почтовой службы. Я заполнила анкету отправителя, где в числе прочего нужно было указать и данные моей карты, а через несколько часов обнаружила, что с моего счета украли несколько тысяч евро", - рассказывает она. Ирина сообразила быстро заблокировать карту, но украденные деньги вернуть так и не удалось. Разумеется, ни покупателя, ни курьера она больше не видела.