Что такое коллективное сокращение и каким образом производить его нельзя ни в коем случае?

Коллективное сокращение является, если говорить проще, ситуацией, когда в течение короткого времени расторгаются трудовые договоры с несколькими людьми. Если в течение 30 дней сокращают пять человек или больше, то речь может идти уже о коллективном сокращении. Точнее это зависит от величины предприятия.

В изменяющейся экономической ситуации, когда предприятия как растут, так и уменьшаются, важно обращать внимание на то, что станет с работниками. Когда фирма растет, то основной пар уходит на то, чтобы нанимать работников. "Однако если предприятия вынуждены вследствие экономической ситуации сворачиваться, то столь же важно, чтобы работники оказались проинформированы с достаточным запасом времени", - отмечает Вессманн.

В случае коллективного сокращения действуют такие же компенсации и услуги, как при обычном сокращении, однако процесс тут более долгий. Это значит, что предприятие должно предварительно сообщать о коллективном сокращении с большим запасом времени.

Где допускают промах работодатели?

Проблемы начинаются с того, что работодатель не всегда знает или даже не обращает внимание на то, в какой момент сокращение превращается в коллективное. Во-первых, надо известить работников - Закон о трудовом договоре приводит достаточно точные пункты, какую информацию надо предоставить работникам. В то же время о коллективном сокращении надо сообщить и Кассе по безработице.