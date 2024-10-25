Работодатель может расторгнуть трудовой договор, если продолжение трудовых отношений на договоренных условиях стало невозможным. Например, если объем работ уменьшается или работа реорганизуется. Или если предприятие целиком заканчивает деятельность. Это является сокращением. Но какие нюансы вступают в игру в случае, когда речь идет о коллективном сокращении? В чем тут ошибаются и где можно получить помощь, если возникнут вопросы? Это объясняет руководитель услуги отдела услуг для работодателей Кассы по безработице Айлен Вессманн.
Что такое коллективное сокращение и каким образом производить его нельзя ни в коем случае?
Коллективное сокращение является, если говорить проще, ситуацией, когда в течение короткого времени расторгаются трудовые договоры с несколькими людьми. Если в течение 30 дней сокращают пять человек или больше, то речь может идти уже о коллективном сокращении. Точнее это зависит от величины предприятия.
В изменяющейся экономической ситуации, когда предприятия как растут, так и уменьшаются, важно обращать внимание на то, что станет с работниками. Когда фирма растет, то основной пар уходит на то, чтобы нанимать работников. "Однако если предприятия вынуждены вследствие экономической ситуации сворачиваться, то столь же важно, чтобы работники оказались проинформированы с достаточным запасом времени", - отмечает Вессманн.
В случае коллективного сокращения действуют такие же компенсации и услуги, как при обычном сокращении, однако процесс тут более долгий. Это значит, что предприятие должно предварительно сообщать о коллективном сокращении с большим запасом времени.
Где допускают промах работодатели?
Проблемы начинаются с того, что работодатель не всегда знает или даже не обращает внимание на то, в какой момент сокращение превращается в коллективное. Во-первых, надо известить работников - Закон о трудовом договоре приводит достаточно точные пункты, какую информацию надо предоставить работникам. В то же время о коллективном сокращении надо сообщить и Кассе по безработице.
После этого надо оставить по крайней мере 15 дней на консультации. Это значит, что сообща стараются найти возможности, как предотвратить сокращение. Предложения могут вносить и сами работники. Касса по безработице в этот период поможет советом. "В сотрудничестве с работодателем мы проводим инфочас для работников, на котором шаг за шагом говорим о процессе. По возможности привлекаем и других работодателей, предлагающих работу в этой области, а также более широко знакомим с ситуацией на рынке труда. Главное, что мы делаем, - это предоставляем посредническую информацию как работникам, так и работодателям", - поясняет Вессманн.
Предоставленное для консультаций время не является пустой формальностью. Практика Кассы по безработице показывает, что оно реально приносит пользу. "Работодатель информирует Кассу по безработице как до, так и после консультаций о количестве и должностях сокращаемых людей. Мы видим, что частенько эта цифра изменяется - в результате консультаций количество сокращаемых уменьшается", - утверждает Вессманн.
Когда проходит 15 дней, работодатель более точно информирует работников о том, что и почему изменяется: какие должности будут ликвидированы, с кем вообще расторгнут трудовые договоры. В это же время нужно во второй раз известить Кассу по безработице.
Только после этого работнику можно вручать заявление об увольнении. Здесь кроется следующий нюанс, на котором чаще всего ошибаются. Закон гласит, что заявление об увольнении надо вручать с предварительным уведомлением не менее чем за 30 дней. "Склонны, то ли по незнанию, то ли по другим причинам, давать меньше времени", - отмечает Вессманн.
Нельзя забывать о работниках
Руководитель услуги отдела услуг для работодателей Кассы по безработице указывает еще на одну ошибку, касающуюся испытывающих платежные трудности предприятий. Если работодатель прекращает деятельность из-за платежных трудностей, то важно обратить внимание на то, чтобы и трудовые отношения с работниками были прекращены. Это тоже является коллективным сокращением, и тут надо предпринять такие же шаги. "У нас есть примеры, когда людей оставляют ждать ликвидации предприятия или объявления о его банкротстве. Поскольку работники еще связаны договорами, то они не могут зарегистрироваться в Кассе по безработице в качестве безработных и начать при поддержке Кассы по безработице искать новое рабочее место. Если предприятие испытывает трудности с платежами, то нельзя тянуть с решением о сокращениях, а надо сделать это достаточно рано. Неизвестность и состояние ожидания еще хуже для работников, чем сокращение", - подчеркивает Вессманн.
Есть еще одна вещь, на которую надо обратить внимание - о сокращениях мы довольно часто узнаем из СМИ. Касса по безработице, естественно, информацию в прессу не отправляет, однако информация об извещениях о сокращениях публично доступна. На этом фоне работодателю разумно было бы заранее продумать коммуникацию. Иногда работодатель обращает на нее внимание только тогда, когда в обществе начинают задавать вопросы. "Хуже всего, когда работники узнают о сокращении из прессы еще до того, как об этом сказал работодатель. Хочется, конечно, обратиться к работодателям с просьбой: коммуникацию со своими работниками надо продумать, чтобы они были вовремя оповещены", - говорит Вессманн.
К сведению работников надо еще сказать, что если сразу пойти на новое рабочее место, то никого без компенсации по сокращению не оставят. "Компенсацию по увольнению платит в размере одной среднемесячной зарплаты работодатель, а при наличии стажа более чем 5 лет, Касса по безработице дополнительно платит компенсацию в размере от одной до двух месячных зарплат. Она выплачивается независимо от того, устраивается уже человек на новую работу или нет", - подтверждает Вессманн.
Более подробную информацию о коллективном сокращении можно найти на домашней странице Кассы по безработице. Там имеется обзор на трех языках о том, что и как делать.
Если возникнут вопросы, то можно смело обращаться по адресу: koondamine@tootukassa.ee.