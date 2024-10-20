Радио 4 запускает прямые стримы своих передач

Визуальное радио дает возможность наблюдать за происходящим в студии во время прямого эфира, а также за кадром. Таким образом, ведущие Радио 4 хотят стать еще ближе к своим слушателям.

На первом этапе Радио 4 предлагает прямые видеотрансляции - так называемые стримы - утреннего шоу "Великолепная четверка" (начало стрима с 7 утра), программ "Подробности", "Особый взгляд", "Валидол FM", "База", "Здесь и сейчас", "Спортклуб", "Огород для ленивых" и интерактивного драйв-тайм-шоу "Вечерний кефир".

В будущем радиостанция планирует расширить спектр видеотрансляций, а также добавить новые технологические решения, которые сделают картинку из студии более привлекательной для аудитории.

Стримы передач можно запустить в отдельном окне на домашней странице Радио 4.

По словам главного редактора Радио 4 Юлии Балий, опыт работы с визуальным радио для Радио 4 не уникальный.

- Впервые визуальное радио было запущено в 2015 году, причем на тот момент Радио 4 было первой и единственной радиостанцией в Эстонии, которая начала транслировать видео из студии на регулярной основе. Два года подряд, когда утреннее телешоу "Кофе+" уходило в летний отпуск, канал ETV+ предлагал своим зрителям трансляцию из утренней студии Радио 4. Мы продолжали стримить до 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса радиостанции пришлось реорганизовать работу в студии прямого эфира, и видео потеряло всякий смысл. Сейчас появились новые технологии, в том числе и искусственный интеллект, так что мы решили возобновить видеотрансляции и предложить потенциальным зрителям более качественную картинку. Визуальное радио уже давно стало неотъемлемой частью эфира крупных мировых радиостанций, - отметила Балий.

- Не секрет, что многим слушателям хочется не только слышать голоса ведущих, но и наблюдать за ними во время эфира. Кроме того, в студию Радио 4 каждый день приходят самые разные гости - от политиков до музыкантов, так что визуальное радио дает прекрасную возможность увидеть все человеческие эмоции, и это совершенно бесценно. Хочу подчеркнуть, что мы не собираемся конкурировать с телевидением. Стрим из радиостудии не имеет ничего общего с телевизионной картинкой и преследует совсем другие цели и задачи. Однако мы открыты для предложений и по мере возможности будем делать все, чтобы наши стримы стали аттрактивными для аудитории, - добавила главный редактор.