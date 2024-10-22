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Министерство пытается предотвратить социальный кризис, сопровождающий сокращение сланцевой отрасли

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По оценке Министерства социальных дел, из-за сворачивания сланцевого сектора около 8000 человек в Ида-Вирумаа подвергаются неминуемому риску оказаться за чертой бедности.
По оценке Министерства социальных дел, из-за сворачивания сланцевого сектора около 8000 человек в Ида-Вирумаа подвергаются неминуемому риску оказаться за чертой бедности. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министерство социальных дел направит семь миллионов евро на повышение доступности и качества социальных и медицинских услуг в Ида-Вирумаа, чтобы предотвратить социальный кризис, сопутствующий сворачиванию сланцевой промышленности.

Львиная доля этих денег, пять миллионов евро, поступит из фонда справедливого перехода Европейского союза, созданного для смягчения последствий отказа от сланцевой промышленности в Ида-Вирумаа.

Руководитель отдела внешних ресурсов Министерства социальных дел Марилин Стернхоф утверждает, что социально-экономические проблемы Ида-Вирумаа, в том числе относительная бедность, уже стоят острее, чем где-либо еще в Эстонии, поэтому отказ от сланцевой экономики усугубит их, и без того сложная социальная ситуация может ухудшиться. "Социальные последствия переходного периода в первую очередь скажутся на благосостоянии работников сланцевой отрасли и их семей. Около 16000 человек живут в семьях, работающих в сланцевом секторе, из них 3500 - несовершеннолетние, а в 34% семей есть только один кормилец. Из-за сворачивания сланцевого сектора около 8000 человек рискуют оказаться за чертой бедности", - отметила она.

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