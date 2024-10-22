Министерство социальных дел направит семь миллионов евро на повышение доступности и качества социальных и медицинских услуг в Ида-Вирумаа, чтобы предотвратить социальный кризис, сопутствующий сворачиванию сланцевой промышленности.
Министерство пытается предотвратить социальный кризис, сопровождающий сокращение сланцевой отрасли
Львиная доля этих денег, пять миллионов евро, поступит из фонда справедливого перехода Европейского союза, созданного для смягчения последствий отказа от сланцевой промышленности в Ида-Вирумаа.
Руководитель отдела внешних ресурсов Министерства социальных дел Марилин Стернхоф утверждает, что социально-экономические проблемы Ида-Вирумаа, в том числе относительная бедность, уже стоят острее, чем где-либо еще в Эстонии, поэтому отказ от сланцевой экономики усугубит их, и без того сложная социальная ситуация может ухудшиться. "Социальные последствия переходного периода в первую очередь скажутся на благосостоянии работников сланцевой отрасли и их семей. Около 16000 человек живут в семьях, работающих в сланцевом секторе, из них 3500 - несовершеннолетние, а в 34% семей есть только один кормилец. Из-за сворачивания сланцевого сектора около 8000 человек рискуют оказаться за чертой бедности", - отметила она.