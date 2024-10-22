Министерство пытается предотвратить социальный кризис, сопровождающий сокращение сланцевой отрасли

Руководитель отдела внешних ресурсов Министерства социальных дел Марилин Стернхоф утверждает, что социально-экономические проблемы Ида-Вирумаа, в том числе относительная бедность, уже стоят острее, чем где-либо еще в Эстонии, поэтому отказ от сланцевой экономики усугубит их, и без того сложная социальная ситуация может ухудшиться. "Социальные последствия переходного периода в первую очередь скажутся на благосостоянии работников сланцевой отрасли и их семей. Около 16000 человек живут в семьях, работающих в сланцевом секторе, из них 3500 - несовершеннолетние, а в 34% семей есть только один кормилец. Из-за сворачивания сланцевого сектора около 8000 человек рискуют оказаться за чертой бедности", - отметила она.