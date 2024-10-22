Кейт Пентус-Розиманнус: Европейская политика в сфере органического сельского хозяйства зашорена

Чистые продукты и сбереженная природа важны для европейцев и это стало причиной, по которой Евросоюз поддерживает щадящее сельское хозяйство миллиардами евро. В 2014-2022 годах эта поддержка составила 12 миллиардов, а в 2023-2027 годах будет еще больше - 15 миллиардов евро.

Сельское хозяйство оказывает большое влияние на окружающую среду и чтобы уменьшить его необходимы значительные расходы, поэтому справедливо, что мы помогаем земледельцам нести бремя этих затрат. Однако так же важно, чтобы европейская поддержка шла именно туда, где она больше всего необходима и где приносит также реальные результаты.

Сейчас вся европейская политика сосредоточена на увеличении экологически возделываемых территорий. Пособие выплачивают за площадь и единственной целью на европейском уровне является то, чтобы к 2030 году 25% полевых земель в Евросоюзе были отведены под органическое сельское хозяйство. При анализе такой политики в Европейской контрольной палате довольно скоро стало ясно , что такой однобокий подход недальновиден. Если мы не хотим, чтобы экологическое сельское хозяйство зависело только от пособий Евросоюза, то должны стимулировать также производство и потребление, а не просто увеличивать на деньги Евросоюза количество гектаров.