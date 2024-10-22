По доле территории под органическое сельское хозяйство Эстония занимает в Европе второе место вслед за имеющей сильные традиции экологически чистого сельхозпроизводства Австрией, опережая при этом таких экогигантов, как Германия, Дания и Швеция. Однако за этой красивой цифрой стоит тревога за будущее данного сектора, которую Эстония разделяет с другими странами Европы.
Кейт Пентус-Розиманнус: Европейская политика в сфере органического сельского хозяйства зашорена
Чистые продукты и сбереженная природа важны для европейцев и это стало причиной, по которой Евросоюз поддерживает щадящее сельское хозяйство миллиардами евро. В 2014-2022 годах эта поддержка составила 12 миллиардов, а в 2023-2027 годах будет еще больше - 15 миллиардов евро.
Сельское хозяйство оказывает большое влияние на окружающую среду и чтобы уменьшить его необходимы значительные расходы, поэтому справедливо, что мы помогаем земледельцам нести бремя этих затрат. Однако так же важно, чтобы европейская поддержка шла именно туда, где она больше всего необходима и где приносит также реальные результаты.
Сейчас вся европейская политика сосредоточена на увеличении экологически возделываемых территорий. Пособие выплачивают за площадь и единственной целью на европейском уровне является то, чтобы к 2030 году 25% полевых земель в Евросоюзе были отведены под органическое сельское хозяйство. При анализе такой политики в Европейской контрольной палате довольно скоро стало ясно , что такой однобокий подход недальновиден. Если мы не хотим, чтобы экологическое сельское хозяйство зависело только от пособий Евросоюза, то должны стимулировать также производство и потребление, а не просто увеличивать на деньги Евросоюза количество гектаров.
Так как правила Евросоюза не возлагают на земледельцев обязательство производить что-либо, чтобы получить пособие, то мы не имеем никакого представления о том, сколько экологически чистых продуктов в действительности было дополнительно произведено за 12 миллиардов евро. В самых экстремальных случаях пособия могут получать также давно прекратившие плодоносить яблочные сады или - как недавно произошло во Франции - целые акры кориандр, который в конце концов так и остался гнить на полях. Пока земледельцы не используют синтетические удобрения и средства защиты растений, а также выполняют прочие требования, не важно, дошло ли хотя бы одно экологически чистое яблоко в конце концов до рынка.
Часто бывает и такое, что экологически чистый урожай оказывается выращен, однако проблемой становится его переработка или продажа. Эстонские производители экологически чистого овса были вынуждены отправлять свою продукцию на переработку в Швецию, откуда овсяное молоко в бутылках прибывало обратно в Эстонию. Мелким производителям зачастую трудно обеспечить достаточно большие количества, чтобы заключать договора с торговыми сетями. Поэтому от экологического производства либо отказываются, либо продают его продукцию без пометки об экологической чистоте. Очевидно, что в поддержке нуждается ценностная цепь в целом - выращивание, переработка, дистрибьюторство, сотрудничество между земледельцами. Если сосредоточиться только на одном звене этой цепи, то невозможно быть успешными в течение долгого времени.
Другая половина формулы - потребление. В тех странах, где спрос на рынке выше, дела у всего сектора идут лучше. Например, производство экологически чистого мяса только при поддержке денег Евросоюза большей частью не имеет смысла, необходима также предлагаемая рынком мотивация. Примером для многих служит Дания, где десятки лет посвятили просвещению потребителей, пропаганде экологически чистых продуктов и превращения их в более доступные для потребителя. Разумеется, экологически чистые продукты дороже и поэтому доступны не всем. Однако значительная часть европейцев предпочитают более чистую еду и у этих потребителей должна иметься возможность покупать ее.
"Так как правила Евросоюза не возлагают на земледельцев обязательство производить что-либо, чтобы получить пособие, то мы не имеем никакого представления о том, сколько экологически чистых продуктов в действительности было дополнительно произведено за 12 миллиардов евро".Кейт Пентус-Розиманнус, член Европейской счетной палаты
Рапорт счетной палаты о европейской политике экологически чистого производства указывает и на то, что у нас не хватает информации о данном секторе. Уак о том, в какой степени мы получили ожидавшуюся пользу для окружающей среды, так и о том, сколько и каких экологически чистых продуктов производится в Европе. В настоящий момент сбор даже важнейших для целей самого Евросоюза цифр является делом добровольным, так что у Евростата имеется информация о площадях под органическое сельское хозяйство лишь в восьми странах.
Это не просто теоретическая проблема, ведь невозможно ставить политические цели, когда мы не знаем, каков результат прежней работы. Ежедневно нуждаются в данных также производители, переработчики и продавцы, чтобы лучше планировать свою деятельность и искать партнеров. Иногда статистика, правда, где-то имеется, однако одна малодоступна или разбросана по разным местам. Здесь многого можно было бы добиться благодаря дигитальным решениям, не увеличивая при этом административную нагрузку на земледельцев.
Нынешний осенью в нескольких странах Европы пройдут трудные обсуждения того, где найти деньги на оборонные расходы или на зарплаты учителей. На счету каждый евро. В свете этого особенно важно выжать максимум из каждого цента бюджета Евросоюза. Для этого контрольная палата рекомендует, чтобы Еврокомиссия поставила перед органическим сельским хозяйством более широкие и долгосрочные цели, а также направила деньги Евросоюза на поддержку всего сектора. Нужно также тщательнее измерять результаты, и к тому же - улучшать доступность и использование данных.
Работающие в секторе экологического сельского хозяйства достойны тщательно продуманной целевой поддержки. Все мы тоже достойны за свой вклад более широкого выбора чистых продуктов и менее загрязненной природы.