СВОДКА ЗА ВЫХОДНЫЕ Баня чуть не сгорела из-за строительного дефекта

Спасателям дверь квартиры никто не открыл. В целях безопасности было отключено электричество на электрощитке на лестничной клетке. В момент, когда спасатели готовились войти силой, владелец открыл дверь. Квартира была наполнена дымом. Оказалось, что жилец забыл выключить газовую плиту и оставил на огне сковороду с маслом, когда сам пошел смотреть фильм в наушниках и уснул. Он проснулся от стука в дверь.

Спасатели установили в квартире новый датчик дыма, так как срок годности, указанный имеющимся производителем, уже превышен на несколько лет. По сообщению Спасательного департамента, жилец не пострадал.

В тот же день вечером в центр тревоги поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на проспекте Кангеласте в городе Нарва сработал датчик дыма Nublu. Когда приехали спасатели, патруль охранной компании уже был там и выяснилось, что в квартире горела еда. Комнаты проветривались.

В воскресенье вечером в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Мадизе в Нарве горят мусорные баки. Спасатели Нарвы потушили горящие открытым пламенем мусорные баки, расположенные рядом друг с другом.

Рано утром в воскресенье в спасатели поступил звонок с улицы Мяннику поселка Ольгина в Нарва-Йыэсуу, где загорелась крыша здания сауны. На вызов откликнулись спасатели Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. По прибытии был замечен огонь вокруг основания дымохода на крыше и на деревянном фасаде. К приезду спасателей люди уже покинули сауну. К счастью, внутри здания пожара не произошло. Спасатели начали с вскрытия конструкций на крыше. Вероятно, пожар начался из-за строительного дефекта. Жесть на основании дымохода проржавела, и при топке печи горячий дымоход воспламенил рубероидное покрытие крыши, деревянный фасад и утеплитель. Собственнику запретили пользоваться отопительными приборами в здании до устранения конструктивных дефектов.

В воскресенье вечером спасатели получили сообщение о том, что в пятиэтажном доме на улице Кааре в городе Йыхви сработала автоматическая пожарная сигнализация. Спасатели Йыхви отправились проверить ситуацию и обнаружили, что в одной из квартир человек оставил кастрюлю с едой на работающей плите. Спасатели проветрили помещения.