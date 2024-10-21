Мужчины в Эстонии пьют сладкие напитки чаще женщин

Из исследования Института развития здоровья (TAI) также следует, что употребление сладких напитков связано также с доходами жителей.

- В исследовании сравнивались данные последних лет относительно употребления безалкогольных напитков. То есть это были ответы на вопросы про то, что пьете и как часто, - пояснила эксперт по питанию и физической активности Института развития здоровья Тагли Питси. - Число людей, которые регулярно (до 5-6 раз в неделю) пьют безалкогольные напитки, сократилось. К сожалению, по этим итогам нельзя сказать, действительно ли люди стали пить сладкие напитки меньше, так как снизилась именно частота потребления. Ответ на этот вопрос мы получим, когда будет проведено новое исследование на тему привычек питания населения, результаты которого можно будет сравнить с исследованием, проведенным десять лет назад. Тогда будет понятно, на самом ли деле люди пьют газировки и соков меньше или просто сократили частоту потребления".

По ее словам, есть более осведомленная часть населения, которая осознанно пытается сократить потребление сахара. "А есть другая часть, которая на самом деле имеет гораздо больше других забот и вообще не следит за питанием, потому что основная цель - насытиться", - признала Питси.

По результатам предыдущего исследования, дети начинают чаще употреблять сахаросодержащие напитки после десятого года жизни, что продолжается примерно до 25 лет. "Правда, в случае с мальчиками или мужчинами есть еще один пик потребления сладких напитков - в 30 лет. Почему, пока не понятно, - сказала Питси. - Также если сравнить потребление безалкогольных напитков девочками и мальчиками, видно, что среди мальчиков этот процент выше. А если мы проведем параллель с ожирением среди детей, то заметно, что проблема лишнего веса, начинается где-то с третьего класса. И преимущественно у мальчиков. Так что здесь может быть определенная взаимосвязь: частое употребление безалкогольных напитков и в больших количествах дает слишком много энергии и это может привести к избыточному весу и ожирению".

Эксперт по питанию посоветовала быть осторожным в первую очередь со всеми сахарами, которые добавляются в продукты.

- Там они не всегда в виде сахара, но могут присутствовать и в виде сиропа или концентрата сока. Зачастую эти продукты находятся на вершине пищевой пирамиды с точки зрения пищевых рекомендаций. Это все то, что нам так нравится - конфеты, шоколадки, печенье, пирожные, сладкие напитки. И если вы научитесь ограничиваться, например, парой ложек сахара в день или парой конфет, и больше ничего сладкого в этот день есть не будете, тогда вы многое сделаете для своего здоровья, - пояснила Тагли Питси.