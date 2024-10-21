За выходные полиция несколько раз выезжала на вызовы о домашнем насилии

Также в субботу в полицию сообщили о том, что 52-летний мужчина в квартире в Силламяэ ударил свою дочь-подростка. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления.

В тот же день 44-летняя женщина в квартире в Нарве ударила свою мать, которая получила ранения. Полиция расследует инцидент в рамках уголовного производства.

20 октября 39-летний мужчина в квартире в Силламяэ ударил свою сожительницу, которая получила травмы. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления и возбудила уголовное дело по расследованию происшествия.