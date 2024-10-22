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Железнодорожные переезды в Ида-Вирумаа будут оборудованы шлагбаумами

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На переезде у Вируской тюрьмы на дороге Йыхви-Куремяэ в настоящее время установлены только светофоры, а к началу следующего года появятся также шлагбаумы.
На переезде у Вируской тюрьмы на дороге Йыхви-Куремяэ в настоящее время установлены только светофоры, а к началу следующего года появятся также шлагбаумы. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

К следующему году железнодорожные переезды в Ида-Вирумаа должны быть оборудованы автоматическими шлагбаумами, так как скорость пассажирских поездов растет и риск опасности на переездах увеличивается.

"Eesti Raudtee" модернизирует автоматические системы на 123 переездах по всей Эстонии. В Ида-Вирумаа, начиная с Сонда, будет модернизировано 17 переездов. На 15 железнодорожных переездах по всей Эстонии будет применено решение с четырьмя шлагбаумами. Это новое для Эстонии решение: с каждой стороны пути будет по два шлагбаума, полностью перекрывающих дорогу. Пять таких решений будет внедрено на линии Таллинн-Тапа, пять - на линии Тапа-Тарту и пять - на линии Тапа-Нарва.

Длина зоны доступа зависит от местоположения

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