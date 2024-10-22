Железнодорожные переезды в Ида-Вирумаа будут оборудованы шлагбаумами

"Eesti Raudtee" модернизирует автоматические системы на 123 переездах по всей Эстонии. В Ида-Вирумаа, начиная с Сонда, будет модернизировано 17 переездов. На 15 железнодорожных переездах по всей Эстонии будет применено решение с четырьмя шлагбаумами. Это новое для Эстонии решение: с каждой стороны пути будет по два шлагбаума, полностью перекрывающих дорогу. Пять таких решений будет внедрено на линии Таллинн-Тапа, пять - на линии Тапа-Тарту и пять - на линии Тапа-Нарва.