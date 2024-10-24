Гастроли Русского театра 19 ноября в Йыхви сыграют «Безымянную звезду»

Всемирно известная пьеса Михаила Себастьяна и вечная тема любви. Поставил спектакль актер Дмитрий Косяков, для которого «Звезда» не стала первым опытом режиссуры (в 2021 году он был одним из постановщиков «МРОЖЕКа», имевшего успех, в том числе, у зрителей Ида-Вирумаа).

Cпектакль «Безымянная звезда». Фото: Põhjarannik

Одна из особенностей спектакля – необычный музыкальный ряд, он в буквальном смысле космический. Зрители услышат звуки планет и других объектов, записанные НАСА. В главных ролях – молодые звезды Русского театра, зарекомендовавшие себя в таких серьезных работах как, например, «Хор Харона» и «На привязи», Марика Отса и Михаил Маневич. По мнению исполнителей, «Безымянная звезда» – это история преображения. «Мне кажется, что этот спектакль, эта пьеса – об изменении людей под влиянием любви. Любая мелодрама не может быть без иронии, поэтому будут и какие-то комедийные моменты», – поделился Маневич. Его герой Марин Мирою – ученый-астроном, но его нельзя назвать скучным, он влюблен в науку и небо. Выверенный до мелочей микромир молодого человека рушится при случайной встрече со светской красавицей Моной. Героиня оказывается в абсолютно незнакомом ей мире, где действуют другие законы, странные люди, для нее это тоже цепочка открытий. Чувство вспыхивает как яркий звездопад, но иногда легче открыть на небе новую галактику, чем понять и удержать рядом Звезду...

Cпектакль «Безымянная звезда». Фото: Põhjarannik

По словам Дмитрия Косякова, романтическая мелодрама отчасти напоминает притчу. «Я считаю, что это история вне времени, вне пространства. Это история про любовь, и мы пытались очень честно к этому подойти», – рассказал режиссер. И в самом деле, если вынести любовную линию за скобки, то «Звезда» – авторское размышление о потенциале человека, о заложенных в нем возможностях, которые могли бы раскрыться, но, увы, не смогут. Один из самых печальных образов в спектакле – мадмуазель Куку (Татьяна Космынина), учительница, безнадежно влюбленная в Мирою, срывающая чувство безнадежности на ученицах...

В спектакле заняты хорошо известные в Эстонии актеры как Игорь Рогачёв, Александр Окунев, Сергей Черкасов, а также молодое поколение труппы – Александр Домовой, Илья Болотов, Евгений Кравец, Татьяна Алтынник.

Cпектакль «Безымянная звезда». Фото: Põhjarannik

Эта постановка точно понравится зрителям, которые любят визуально красивые спектакли на проверенном временем материале. Романтическая мелодрама – лучший жанр, чтобы расцветить осенние будни. История любви с открытым финалом, предлагающая поверить в то, что все не так безнадежно, ведь, вспоминая классика, если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно.

Спектакль идет с синхронным переводом на эстонский язык.