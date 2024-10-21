Почта будет работать медленнее

В скором времени обычные письма, согласно плану государства, будут доходить до адресатов на несколько дней дольше, и стоимость доставки возрастет.

Экспресс-почта за 2,3 евро, отправленная в понедельник, сейчас поступает в почтовый ящик получателя на следующий день, если он не выпадает на выходные, а обычное письмо, стоимость отправки которого составляет 1,3 евро, приходит в почтовый ящик получателя в течение трех рабочих дней, то есть к четвергу. В прошлом году универсальная почтовая услуга принесла компании Eesti Post убыток в размере 1,8 млн евро.

Однако в дальнейшем письма будут доходить до адресатов медленнее, поскольку государство планирует смягчить требования к почтовой службе.

Советник Министерства региональных дел и сельского хозяйства Таави Курвитс сказал, что государство может потребовать от Eesti Post доставлять письма медленнее и тем самым сократить расходы, в том числе и потому, что в эпоху интернета скорость перестала быть главным аргументом для клиентов.

"Цена на почтовые услуги должна быть на таком уровне, чтобы не возникало необходимости в дополнительной компенсации. В настоящее время Eesti Post предлагает услуги ниже себестоимости", - сказал Курвитс.

По словам Курвитса, у потребителей всегда будет возможность сделать выбор в пользу более быстрого, но при этом более дорогого поставщика услуг. Уже сейчас бизнес по доставке посылок все чаще заменяет отправку писем или периодических изданий, причем Eesti Post конкурирует с другими компаниями под брендом Omniva.