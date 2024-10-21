Касса по безработице сокращает сотрудников

Цель данной меры - сокращение расходов в связи с запланированной правительством реформой пособий по безработице, из-за которой у Кассы по безработице возникнет дополнительное обязательство на сумму более 40 миллионов евро.

- На основании первичного уведомления о сокращении будет сокращено 74 рабочих места, - подтвердил изданию советник по коммуникациям Кассы по безработице Лаури Кооль. - Согласно прогнозам, уровень зарегистрированной безработицы в следующем году останется на том же уровне, что и в последние два года, при этом необходимо сократить затраты на персонал».

Сокращаемые должности варьируются от консультантов по трудоустройству до специалистов по карьере. По словам Кооля, сокращения затронут все уезды, за исключением Хийумаа. "Сокращения будут осуществлены 1 января 2025 года", - добавил он.