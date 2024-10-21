"Нарва-Транс" просит город поддержать клуб шестизначной суммой

"JK Narva Trans постоянно работает над улучшением инфраструктуры города. Однако затраты, связанные с содержанием и управлением стадиона и направленные, прежде всего, на сохранение и дальнейшее развитие городского имущества, превышают финансовые возможности клуба", - говорится в обращении, направленном на имя мэра, председателя горсобрания и руководителя Отдела культуры городской управы.

В письме приводится перечень расходов клуба на содержание стадиона "Калев-Фама" и непосредственно клуба: зарплаты семи тренеров и вспомогательного персонала, обслуживание травяного покрытия и трибун, оплата электроэнергии. Всего Бурдаков просит заложить в бюджете будущего года помощь клубу в размере 117 172 евро, из которых 67 172 евро на содержание стадиона, и 50 000 евро - клубу.

"Клуб является одним из крупнейших некоммерческих налогоплательщиков в регионе, создавая десятки рабочих мест в регионе и ежегодно возвращая в городскую казну 100 000 евро", - отмечает Бурдаков.