На заседании Рийгикогу в понедельник, 21 октября, председатель фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер передал законопроект об изменении Конституции, целью которого является отмена избирательных прав граждан третьих стран, а также лиц с неопределенным гражданством на муниципальных выборах в Эстонии, сообщает rus.err.
В Рийгикогу внесли законопроект о лишении граждан РФ права голосовать на местных выборах
- Четыре из шести фракций Рийгикогу выразили поддержку лишению граждан России права голоса. Однако одних слов недостаточно. До муниципальных выборов осталось менее года, и необходимо быстро действовать. Поэтому мы инициируем поправки в Конституцию в дополнение к представленному Isamaa законопроекту об изменении Закона о выборах местных самоуправлений, который уже прошел первое чтение. Согласно первоначальной формулировке, право голоса на выборах в местные органы самоуправления должно остаться только у граждан Эстонии и граждан тех стран, с которыми заключены ратифицированные Рийгикогу международные соглашения, - пояснил Хелир-Валдор Сеэдер.
"Недавний общественный мониторинг, проведенный по заказу Госканцелярии, также показал, что необходимо продвигаться в этом вопросе, поскольку 38% проживающих в Эстонии граждан России и аж 52% лиц с неопределенным гражданством не осудили войну, начатую Россией в Украине. Настроенные таким образом люди не должны играть роль в управлении жизнью Эстонии", - добавил председатель фракции Isamaa.
Под законопроектом о внесении поправок в Конституцию подписались 28 депутатов Рийгикогу.
Во вторник, 22 октября, конституционная комиссия обсудит вопрос избирательных прав граждан России на открытом заседании.