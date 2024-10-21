В Рийгикогу внесли законопроект о лишении граждан РФ права голосовать на местных выборах

- Четыре из шести фракций Рийгикогу выразили поддержку лишению граждан России права голоса. Однако одних слов недостаточно. До муниципальных выборов осталось менее года, и необходимо быстро действовать. Поэтому мы инициируем поправки в Конституцию в дополнение к представленному Isamaa законопроекту об изменении Закона о выборах местных самоуправлений, который уже прошел первое чтение. Согласно первоначальной формулировке, право голоса на выборах в местные органы самоуправления должно остаться только у граждан Эстонии и граждан тех стран, с которыми заключены ратифицированные Рийгикогу международные соглашения, - пояснил Хелир-Валдор Сеэдер.