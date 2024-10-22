Ида-вирускую программу урежут больше, чем другие региональные программы

В соответствии с составленным Министерством регионального развития и сельского хозяйства планом урезаний, ида-вирумааскую программу, в которой изначально имелось 2,8 миллиона евро, урежут на 15%, то есть на 420000 евро. Ни в какой другой из региональных программ сокращения не превысят десяти процентов.

Люганузеский волостной старейшина Дмитрий Дмитриев возмущен таким урезанием в том числе потому, что не получил от министерства четкого ответа, чем объясняется такое различие сокращений. "Мы получили обтекаемый ответ, что в других регионах тоже имеются проблемы и Ида-Вирумаа отдельно получит от фонда окружающей среды 2,5 миллиона евро", - сказал он, отметив, что при этом не учитывается, что деньги данного фонда возьмут из средств дополнительного налогообложения сланцевых предприятий Ида-Вирумаа.