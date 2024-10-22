В понедельник во дворе Вахтраского центра творчества появилась белая конструкция с соломенной крышей. По очереди сюда заходили люди. Были недолго, а выходили с улыбкой. Так евреи отмечают один из своих самых больших религиозных праздников - Суккот. Приветливо встречали здесь не только членов своей общины, но и всех, кто заглянул "на огонек".