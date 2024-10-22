Музыкант и организатор мероприятий Олег Писаренко в минувшие пятницу и субботу в рамках фестиваля "iDeeJazz" подарил любителям джаза Ида-Вирумаа шесть разноликих концертов.

В пятницу в зале Нарвской ратуши и фойе Нарвского колледжа выступили испанский дуэт Магали Саре и Манель Фортиа, квинтет Лембита Саарсалу, состоящий из легендарных эстонских музыкантов, и объединяющая эстонских и немецких музыкантов группа "Mathei Florea New Grounds".

В субботу на сцену вышли французский певец и пианист Грегори Приват, Нарвский диксиленд-бенд и трио итальянки Франчески Тандои.