Касса по безработице закроет в Ида-Вирумаа два представительства

Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк сказала, что Йыхвиское и Нарвское бюро сохранятся, и кивиылиские и силламяэские безработные смогут в дальнейшем обращаться туда. "Кроме того, можно общаться с нашими консультантами по телефону и интернету. Этими способами пользуются все чаще. Обучения и рабочие упражнения мы и раньше проводили также за пределами своих бюро и представительств", - сказала она.