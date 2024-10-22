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Касса по безработице закроет в Ида-Вирумаа два представительства

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Касса по безработице открыла Силламяэское представительство в новых помещениях в 2018 году. В конце нынешнего года оно закроется.
Касса по безработице открыла Силламяэское представительство в новых помещениях в 2018 году. В конце нынешнего года оно закроется. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В целях экономии денег касса по безработице закрывает в конце года представительства в Кивиыли и Силламяэ, а также ликвидирует в Ида-Вирумаа восемь рабочих мест.

Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк сказала, что Йыхвиское и Нарвское бюро сохранятся, и кивиылиские и силламяэские безработные смогут в дальнейшем обращаться туда. "Кроме того, можно общаться с нашими консультантами по телефону и интернету. Этими способами пользуются все чаще. Обучения и рабочие упражнения мы и раньше проводили также за пределами своих бюро и представительств", - сказала она.

Исчезнут восемь рабочих мест

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