ПЕРЕДОВИЦА Головной офис кассы по безработице нужно перенести в Ида-Вирумаа

Да, понятно, что государство вынуждено сокращать расходы, и касса по безработице - не исключение. Однако при сокращении следует пропорционально учитывать и уровень безработицы в регионах.

Если уровень безработицы в Ида-Вирумаа значительно выше, чем в других регионах, то и присутствие кассы страхования от безработицы в этом регионе должно быть большим. В Ида-Вирумаа проживает каждый седьмой безработный в Эстонии. Однако из почти 1000 сотрудников Эстонской кассы по безработице в регионе работает лишь каждый десятый. Это соотношение явно перекошено.

Если в Таллинне один из самых низких уровней безработицы в стране, то почему головной офис кассы по безработице вообще должен находиться в столице? Лучше бы он находился в Ида-Вирумаа, поскольку именно здесь сфера деятельности этого учреждения наиболее широка. Если бы руководство кассы страхования от безработицы жило и работало в Ида-Вирумаа, оно бы лучше понимало проблемы, возникающие здесь на ежедневной основе, чем из офисного здания в столице или из таблиц и графиков на экране компьютера.

Кроме того, это означало бы увеличение столь желанного присутствия государства, но в данном случае идет обратный процесс. И это в ситуации, когда уровень безработицы в Ида-Вирумаа является одним из самых высоких за последние годы.