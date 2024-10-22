Отделения Спасательного департамента северо-востока в субботу откроют двери для всех желающих

Двери для посетителей будут открыты 26 октября с часу до трех дня, мероприятие бесплатное для всех участников.

- Спасатели поделятся рекомендациями о том, как подготовиться к кризисным ситуациям и каким должен быть домашний резерв на случай чрезвычайной ситуации. Мы приглашаем тех, кому нужна ясность относительно того, что означает укрытие или в каких случаях необходимо эвакуироваться, - пояснил Яак Кирсипуу, руководитель профилактического отделения Идаского спасательного центра. Интересующиеся спасательной работой также могут ознакомиться со спасательным оборудованием.

По мнению Янара Кернера, руководителя Восточного спасательного центра, навыки и знания о том, как вести себя в кризисной ситуации и как подготовиться к кризисам, имеют жизненно важное значение для каждого человека.

- Если семьи и сообщества тщательно подготовлены к кризисам, это спасает жизни людей, смягчает ущерб и помогает лучше восстановиться после кризиса. День открытых дверей дает каждому возможность улучшить свои знания в этой области, - сказал Кернер.

Спасательный департамент является учреждением гражданской защиты и отвечает за укрытие, масштабную эвакуацию, оповещение об угрозах и повышение готовности людей к кризисным ситуациям.

Октябрь - месяц гражданской защиты, и в этом году Служба спасения запланировала общенациональную информационную кампанию "Будь готов, чтобы твоя жизнь, твоя семья и Эстония были в безопасности!", в которой дается первичная информация о том, на что людям следует обратить внимание при подготовка к кризисам. Предприятия и организации могут заказать кризисное обучение, а квартирные товарищества - помимо пожарной безопасности получить консультацию по подготовке к кризису.