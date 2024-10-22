На семейном дне в Нарвском колледже ответят на вопросы о переходе на эстонский язык обучения

На бесплатное мероприятие приглашаются родители и дети дошкольного возраста (4–6 лет), а также школьники (с 1-го по 6-й классы).

По словам руководителя центра многоязычного образования Нарвского колледжа Анны Голубевой, семейный день будет посвящен способам поддержки детей и родителей при переходе на обучение на эстонском языке.

- Семейный день проводится в рамках Родительской академии, и мы постараемся предложить на мероприятии как можно больше практической помощи и возможностей для развития, - сказала Голубева.

Родители смогут принять участие в беседах, посвященных этапам усвоения второго языка (на русском языке) и практическим возможностям для поддержки изучения эстонского языка (на эстонском языке).

Дети дошкольного возраста и школьники смогут принять участие в соответствующих их возрасту занятиях, направленных на развитие языковых навыков, пройти квест, потанцевать и поиграть в командные игры.