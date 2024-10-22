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Нарвитянам бесплатно расскажут о птице года - кукушке

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В 2024 году кукушка - птица года в Эстонии
В 2024 году кукушка - птица года в Эстонии Фото: Килвар Кесслер

В среду, 23 октября, в Нарском доме эстонского языка представители Эстонского общества орнитологов расскажут о птице года - кукушке.

Кукушка хорошо известна в фольклоре, однако мало изучена в Эстонии с научной точки зрения. Орнитолог Яанус Эльтс расскажет о биологии кукушки, ее роли в экосистеме и проблемах окружающей среды, которые ее затрагивают.

Встреча состоится 23 октября в 18:00 в Нарвском доме эстонского языка, по адресу Линда, 2. Беседа будет проходить на эстонском языке. Участие в мероприятии бесплатное.

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Нарва
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