Нарвитянам бесплатно расскажут о птице года - кукушке

Кукушка хорошо известна в фольклоре, однако мало изучена в Эстонии с научной точки зрения. Орнитолог Яанус Эльтс расскажет о биологии кукушки, ее роли в экосистеме и проблемах окружающей среды, которые ее затрагивают.