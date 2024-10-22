В среду, 23 октября, в Нарском доме эстонского языка представители Эстонского общества орнитологов расскажут о птице года - кукушке.
Нарвитянам бесплатно расскажут о птице года - кукушке
Кукушка хорошо известна в фольклоре, однако мало изучена в Эстонии с научной точки зрения. Орнитолог Яанус Эльтс расскажет о биологии кукушки, ее роли в экосистеме и проблемах окружающей среды, которые ее затрагивают.
Встреча состоится 23 октября в 18:00 в Нарвском доме эстонского языка, по адресу Линда, 2. Беседа будет проходить на эстонском языке. Участие в мероприятии бесплатное.