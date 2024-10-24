Директор Силламяэской музыкальной школы и Силламяэского центра культуры Владимир Высоцкий на днях вернулся из Америки, где три недели участвовал в тренинге на тему провоцирования социальных изменений через музыку.
Для подписчиков
Владимир Высоцкий: "Музыка - это реальный инструмент для построения лучшего мира"
- Это ваша первая поездка в США?
- Да, побывал там впервые, хотя всегда интересовался американской культурой. Можно сказать, сбылась моя маленькая американская мечта - наконец я познакомился воочию с этой страной.