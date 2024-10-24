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Владимир Высоцкий: "Музыка - это реальный инструмент для построения лучшего мира"

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Владимир Высоцкий (первый слева) с международной группой единомышленников три недели путешествовал по Америке.
Владимир Высоцкий (первый слева) с международной группой единомышленников три недели путешествовал по Америке. Фото: Erakogu

Директор Силламяэской музыкальной школы и Силламяэского центра культуры Владимир Высоцкий на днях вернулся из Америки, где три недели участвовал в тренинге на тему провоцирования социальных изменений через музыку.

- Это ваша первая поездка в США?

- Да, побывал там впервые, хотя всегда интересовался американской культурой. Можно сказать, сбылась моя маленькая американская мечта - наконец я познакомился воочию с этой страной.

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Культура
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