За вождение в пьяном виде и наезд на человека мужчина приговорен к общественно полезным работам

Мартин (24) попался полиции за управлением автомобилем в состоянии опьянения 4 июня ранним утром - незадолго до половины четвертого - в поселке Кохтла-Нымме. Однако и после встречи с полицией он попытался опять сесть за руль. Когда посторонние лица попытались помешать ему сесть в пьяном виде за руль и один из мужчин встал для этого перед автомобилем, Мартин проехался на машине по его ногам, причинив ему телесные повреждения.

В суде Мартин пошел на согласительное производство, в ходе которого ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года. Это наказание заменили 718 часами общественно полезных работ, которые ему нужно будет выполнить в течение двух лет. Также в течение двух лет его поведение будет подлежать контролю со стороны уголовного надзора, также он должен участвовать в социальной программе и ему запрещено употреблять алкоголь.

Вируский уездный суд наказывал Мартина за управление в пьяном виде автомобилем также в 2019 году. Тогда его приговорили к реальному заключению на полтора года, на волю он вышел досрочно через полгода.

В начале октября перед Вируским уездным судом предстал также Сергей (46), который весной и летом нынешнего года целых пять раз попадался полиции в пьяном виде за рулем автомобиля. На этот раз речь шла о наркотическом опьянении.

Суд в ходе согласительного производства приговорил не имевшего ранее наказаний Сергея к условному лишению свободы сроком на 1 год, из которого ему придется реально отсидеть два месяца. Остальное наказание назначено условно с двухлетним испытательным сроком. В течение этого времени он должен выполнять контрольные требования уголовного надзора. В качестве дополнительного наказания Сергея на пять месяцев лишили прав на управление моторным транспортным средством.