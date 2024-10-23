ДНИ РОДСТВЕННЫХ НАРОДОВ Финно-угорская культура все больше проявляется в Ида-Вирумаа

Финно-угорские народы снова и снова проявляют себя в Ида-Вирумаа. Снимок был сделан прошлым летом на празднике песни вируских ингерманландцев в Нарва-Йыэсуу, который впервые состоялся сто лет назад. Однако следующий год будет поворотным, поскольку Нарва станет культурной столицей финно-угорских народов.

Фото: Alar Tasa