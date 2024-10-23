На конференции, состоявшейся в Йыхви накануне Дня родственных народов, основное внимание уделялось тому, насколько богата родственными народами и языками северо-восточная Эстония. "Северо-восток Эстонии богат не только природными ресурсами, но и лингвистически является одним из самых богатых мест в Европе", - подтвердил лингвист Карл Паюсалу.
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ДНИ РОДСТВЕННЫХ НАРОДОВ ⟩ Финно-угорская культура все больше проявляется в Ида-Вирумаа
В этом году ставшая традицией конференция Дней родственных народов добралась до северо-востока Эстонии, и, по словам советника целевого учреждения "Fenno-Ugria" Яака Прозеса, это неспроста. Помимо финно-угорских эстонцев, финно-угорские корни здесь имеет и русскоязычное население.
- Некоторые корни очень глубокие, им почти 800 лет или больше. Некоторые имеют корни столетней давности и позже, но в любом случае финно-угорские корни у здешних людей имеются, - сказал Яак Прозес, открывая конференцию "Финно-угорские народы и северо-восточная Эстония".