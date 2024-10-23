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ДНИ РОДСТВЕННЫХ НАРОДОВ Финно-угорская культура все больше проявляется в Ида-Вирумаа

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Финно-угорские народы снова и снова проявляют себя в Ида-Вирумаа. Снимок был сделан прошлым летом на празднике песни вируских ингерманландцев в Нарва-Йыэсуу, который впервые состоялся сто лет назад. Однако следующий год будет поворотным, поскольку Нарва станет культурной столицей финно-угорских народов.
Финно-угорские народы снова и снова проявляют себя в Ида-Вирумаа. Снимок был сделан прошлым летом на празднике песни вируских ингерманландцев в Нарва-Йыэсуу, который впервые состоялся сто лет назад. Однако следующий год будет поворотным, поскольку Нарва станет культурной столицей финно-угорских народов. Фото: Alar Tasa

На конференции, состоявшейся в Йыхви накануне Дня родственных народов, основное внимание уделялось тому, насколько богата родственными народами и языками северо-восточная Эстония. "Северо-восток Эстонии богат не только природными ресурсами, но и лингвистически является одним из самых богатых мест в Европе", - подтвердил лингвист Карл Паюсалу.

В этом году ставшая традицией конференция Дней родственных народов добралась до северо-востока Эстонии, и, по словам советника целевого учреждения "Fenno-Ugria" Яака Прозеса, это неспроста. Помимо финно-угорских эстонцев, финно-угорские корни здесь имеет и русскоязычное население.

- Некоторые корни очень глубокие, им почти 800 лет или больше. Некоторые имеют корни столетней давности и позже, но в любом случае финно-угорские корни у здешних людей имеются, - сказал Яак Прозес, открывая конференцию "Финно-угорские народы и северо-восточная Эстония".

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