Вамбола Пааво: Начнем строить убежища

"Если бы сегодня объявили тревогу, это было бы очень весело для подростков в школе". Вамбола Пааво, бывший идавирусец

Чиновники заявляют, что первым выбором для людей является подвал дома. Возможно, если это частный дом. В панельных домах все сложнее. Подвалы, где люди могли бы укрыться, со временем заваливаются хламом и превращаются в кладовки. Квартирным товариществам в первую очередь приходится начинать уборку. Это стоит денег, но финансовые возможности товариществ ограничены.

В критикуемое российское время убежища были даже в сельской местности. После восстановления независимости о них забыли. Война в то время была чем-то далеким, хотя в 1991-1993 годах боевые действия шли прямо в сердце Европы, в бывшей Югославии. Учась в Европе 20 лет назад, я узнал от сербов, что, когда американцы бомбили Белград в 1999 году, гражданское население спасали убежища, построенные при Тито. Они и сегодня существуют и оборудованы всем необходимым.

В моем родном Кивиыли я заметил несколько больших земляных холмов. Я знаю, что раньше там было убежище. "Кайтселийт" должен знать их местоположение. Давно пора нанести их на карту и снова привести в порядок. Украинцы не были такими глупыми, как мы, они сохранили убежища советских времен и благодарны, что теперь есть где спрятаться от ракетных обстрелов.

Говоря о налоге на гособорону, мы должны говорить не только о закупке боеприпасов, но и о широкой защите населения, как это сделали финны и норвежцы. В Финляндии за десятилетия государство построило более 50000 убежищ, и сейчас строится еще больше. Там укрытиям уделяли внимание даже тогда, когда преобладала дружба с Россией. Пришло время перенять скандинавский опыт. Сегодня Финляндия может разместить в укрытиях 4,8 миллиона человек. Я всегда чувствую себя в безопасности, передвигаясь по Хельсинки. В городе через каждые 500 метров есть укрытия, где могут разместиться 900000 человек, в том числе туристы. Места их расположения обозначены указателями. На случай ядерной атаки в скалах построены убежища, отвечающие особым требованиям. В мирное время здесь работают спортивные залы и магазины. В условиях войны все можно изменить для защиты населения за 72 часа. В настоящее время в Финляндии ни один жилой дом или здание не могут быть приняты в эксплуатацию, если нет надлежащего убежища.

Когда мы начинаем говорить об этом застройщикам, в ответ слышим: строительство убежища значительно увеличит цену дома. Такому отношению нужно положить конец. Пока мы не включим в Закон о строительстве пункт, требующий строительства укрытий в новых жилых домах, дома будут продолжать строиться там, где в случае опасности мы, по сути, будем практически беззащитны.