Почти три года войны в Украине должны стать тревожным сигналом для государства как застройщика. У нас нет ни воли, ни желания думать о том, как обеспечить повсеместную защиту населения в случае нападения врага. На словах мы говорим о системе раннего предупреждения, а убежищ нет вообще.
Вамбола Пааво: Начнем строить убежища
Менее чем в 100 км от городов северо-восточной Эстонии находится российский город Кингисепп, где расположена база ракет малой дальности нашего восточного соседа. Она находится всего в 25 километрах от Нарвы. Крылатые ракеты большой дальности базируются в Пулково, недалеко от Санкт-Петербурга. В считанные минуты они могут поразить нас. Даже системы оповещения не успеют сработать до начала взрывов. Первые сирены до сих пор не установлены, хотя государство обещало установить их еще несколько лет назад. Сирены должны предупреждать и о возможном химическом загрязнении, ведь в окрестностях Кохтла-Ярве есть промышленные предприятия.
В Ида-Вирумаа, как и во всей Эстонии, бурно развивается недвижимость. Строятся новые многоквартирные дома, люди покупают жилье за большие деньги. К сожалению, им не хватает убежищ. В процессе строительства выкапывается котлован, в который не помещается убежище или укрытие. Проектировщику или застройщику не приходит в голову, а что если... могут упасть ракеты?
Когда в российское время возводили кварталы многоквартирных домов, тогдашняя гражданская оборона предусматривала строительство укрытий на прилегающей территории. На лестничных клетках должны были иметься планы эвакуации. Их регулярно проверяли. Жители знали, куда бежать в случае опасности. В школах и на предприятиях регулярно проводились учения по гражданской обороне. А вот если бы сегодня объявили тревогу, это было бы очень весело для подростков в школе. Люди почти не обращают внимания на сирены на улице. По телевизору не показывают ролики о том, как вести себя в случае опасности. Где мне спрятаться в Йыхви, если я там окажусь? Я действительно не знаю.
"Если бы сегодня объявили тревогу, это было бы очень весело для подростков в школе".Вамбола Пааво, бывший идавирусец
Чиновники заявляют, что первым выбором для людей является подвал дома. Возможно, если это частный дом. В панельных домах все сложнее. Подвалы, где люди могли бы укрыться, со временем заваливаются хламом и превращаются в кладовки. Квартирным товариществам в первую очередь приходится начинать уборку. Это стоит денег, но финансовые возможности товариществ ограничены.
В критикуемое российское время убежища были даже в сельской местности. После восстановления независимости о них забыли. Война в то время была чем-то далеким, хотя в 1991-1993 годах боевые действия шли прямо в сердце Европы, в бывшей Югославии. Учась в Европе 20 лет назад, я узнал от сербов, что, когда американцы бомбили Белград в 1999 году, гражданское население спасали убежища, построенные при Тито. Они и сегодня существуют и оборудованы всем необходимым.
В моем родном Кивиыли я заметил несколько больших земляных холмов. Я знаю, что раньше там было убежище. "Кайтселийт" должен знать их местоположение. Давно пора нанести их на карту и снова привести в порядок. Украинцы не были такими глупыми, как мы, они сохранили убежища советских времен и благодарны, что теперь есть где спрятаться от ракетных обстрелов.
Говоря о налоге на гособорону, мы должны говорить не только о закупке боеприпасов, но и о широкой защите населения, как это сделали финны и норвежцы. В Финляндии за десятилетия государство построило более 50000 убежищ, и сейчас строится еще больше. Там укрытиям уделяли внимание даже тогда, когда преобладала дружба с Россией. Пришло время перенять скандинавский опыт. Сегодня Финляндия может разместить в укрытиях 4,8 миллиона человек. Я всегда чувствую себя в безопасности, передвигаясь по Хельсинки. В городе через каждые 500 метров есть укрытия, где могут разместиться 900000 человек, в том числе туристы. Места их расположения обозначены указателями. На случай ядерной атаки в скалах построены убежища, отвечающие особым требованиям. В мирное время здесь работают спортивные залы и магазины. В условиях войны все можно изменить для защиты населения за 72 часа. В настоящее время в Финляндии ни один жилой дом или здание не могут быть приняты в эксплуатацию, если нет надлежащего убежища.
Когда мы начинаем говорить об этом застройщикам, в ответ слышим: строительство убежища значительно увеличит цену дома. Такому отношению нужно положить конец. Пока мы не включим в Закон о строительстве пункт, требующий строительства укрытий в новых жилых домах, дома будут продолжать строиться там, где в случае опасности мы, по сути, будем практически беззащитны.