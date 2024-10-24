Министр климата Йоко Алендер: пользу от зеленых реформ мы увидим в жизненной среде и в счетах за электричество

- Как протекает начатый Эстонией процесс выхода из сланцевой промышленности? Какие коррективы как по содержанию, так и по срокам надо бы внести, чтобы привести его в согласие с реальной жизнью и сопутствующими ему разрушительными социально-экономическими влияниями, особенно в Ида-Вирумаа?

- Произведенная из сланца электроэнергия является сегодня самой дорогой. Высокая цена электроэнергии ухудшает как благосостояние людей, так и конкурентоспособность экономики. Шаг за шагом мы должны двигаться к более чистому, дешевому производству электроэнергии, обеспечивая в то же время энергетическую безопасность. То есть огни должны гореть и дома должны отапливаться надежно и по доступной цене, без загрязнения окружающей среды.