ОДИН ВОПРОС Будет ли государство поддерживать создание попечительских домов в Ида-Вирумаа?

- Названный вами регион - именно то проблемное место, где у людей не было [до реформы попечения] денег на услугу в связи с доходом ниже среднего. У детей и внуков прежде тоже не имелось такого ресурса, поэтому у частного сектора и местного самоуправления также не было достаточно интереса к созданию этих мест, и их надо создавать теперь. Однако государство не поддерживает создание общих попечительских домов. Государство поддерживает финансирование и строительство домов услуг на основе проектов. Государство поддерживает создание и развитие услуг на дому в местных самоуправлениях, но не создание общего попечения. У нас появилось дополнительно 715 новых мест услуги после запуска этой реформы и по меньшей мере 300 мест мы видим еще, которые появятся в ближайшие годы. Так что я очень надеюсь, что в ида-вируском регионе эти места тоже появятся.