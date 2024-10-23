Кроссовую трассу парка развлечений, сооруженную на плато террикона шахты "Estonia", в воскресенье опробовали также велогонщики. Летом здесь впервые состоялся открытый чемпионат Ида-Вирумаа по беговому кроссу.

- Это очень крутое место, я никогда не был здесь раньше и был очень удивлен, что в Эстонии есть такое место, - сказал Пеэтер Тарвис, один из лучших велогонщиков кросс-кантри в Эстонии, занявший первое место в гонке на выбывание, подобные которой не проводились в Эстонии уже много лет.

Согласился с ним и Каспар Ауста, отвоевавший в заключительном финише второе место: "Место, конечно, на пять с плюсом, а трасса идеально подходит для такого формата. Поскольку соревнования проходили в конце сезона, участников было немного. Но я более чем уверен, что, если в будущем это станет традицией, это станет суперсобытием для эстонского велоспорта".