Бывший детсад в Силламяэ станет центром заботы

Здание муниципального силламяэского детсада "Pääsupesa", освободившееся около года назад, Силламяэское горуправление сначала пыталось сдать в аренду на десять лет, но желающих не нашлось. Решили продать и дважды выставляли на аукцион. Вторая попытка принесла успех: участок недвижимости на Харидузе, 23 площадью 5068,54 кв. м и расположенное на нем двухэтажное здание площадью 596 кв. м было продано за 63834 евро частному предпринимателю Михаилу Денисову, который был единственным претендентом. После реновации он намерен предоставлять здесь услуги высокого уровня по круглосуточному уходу за пациентами.