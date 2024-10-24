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Бывший детсад в Силламяэ станет центром заботы

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Здание бывшего детсада пустовало недолго, скоро оно снова оживет.
Здание бывшего детсада пустовало недолго, скоро оно снова оживет. Фото: Lidija Tolmatšova

Здание муниципального силламяэского детсада "Pääsupesa", освободившееся около года назад, Силламяэское горуправление сначала пыталось сдать в аренду на десять лет, но желающих не нашлось. Решили продать и дважды выставляли на аукцион. Вторая попытка принесла успех: участок недвижимости на Харидузе, 23 площадью 5068,54 кв. м и расположенное на нем двухэтажное здание площадью 596 кв. м было продано за 63834 евро частному предпринимателю Михаилу Денисову, который был единственным претендентом. После реновации он намерен предоставлять здесь услуги высокого уровня по круглосуточному уходу за пациентами.

- Мы хотим организовать здесь не дом престарелых и не дом по уходу, а именно центр заботы, - подчеркивает Михаил Денисов. - Задача - обеспечить максимальные удобства как будущим жильцам, так и работникам, которые будут здесь трудиться. Постараемся, чтобы этот дом вновь стал теплым во всех смыслах этого слова.

Под словом "мы" Михаил имеет в виду семейную фирму "O.R.V. Hoolekeskus", которую они недавно создали вместе с женой. На данный момент предоставляют услуги инватранспорта, в этом есть необходимость, особенно в вечернее и ночное время. Но также искали помещение, в котором можно было бы организовать круглосуточный уход за нуждающимися.

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