Начиная с сентября многие жители Ида-Вирумаа, ходатайствующие о водительских правах, но недостаточно владеющие эстонским языком, должны брать на экзамен по вождению переводчика, так как экзаменаторы общаются только на эстонском языке.
На экзамен по вождению многим идавирусцам нужно теперь брать с собой переводчика
Уроженец Нарвы Илья пошел в сентябре этого года сдавать экзамен по вождению, чтобы получить права на управление мотоциклом, зная, что экзаменатор говорит только на эстонском языке, и искал себе на этот случай переводчика. Он понимает эстонский язык, но для надежности решил взять переводчика, так как экзамен связан со стрессом и в такой ситуации он не был уверен, что справится на сто процентов.
Для него такое изменение оказалось несколько неожиданным. "Когда в автошколе сказали, что экзамен будет на эстонском языке, то это стало неприятным сюрпризом, ведь когда я шел на курсы, правила были другие. Это значит, что пришлось еще дополнительно что-то устраивать, вдобавок к другим расходам на курсы и госпошлину появились дополнительные расходы. Но почему так сделали, понятно", - отметил Илья.