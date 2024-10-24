Кульно Мальва представит новый диск в родном Кивиыли

В альбом вошли написанные Леаной песни и аккордеонная музыка в одухотворенном исполнении Кульно, а также некоторые фольклорные мелодии.

Называется альбом "ööLooD", так как, выбирая для него песни, музыканты обнаружили, что тем или иным образом почти все они навеяны сумеречным временем, тишиной и покоем, которые приносит с собой ночь. Именно в этом времени суток есть что-то необъяснимое словами, что музыканты хотят передать языком звуков.

- Наши песни рассказывают о самосозерцании, о мечтах и надеждах, а также о вере в то, что все происходящее на жизненном пути для чего-то нужно, - сказала Леана.

Вышесказанное покрывает мантия нетронутой северной природы, осеняющей жизненный опыт музыкантов. Альбом дает возможность на какое-то время забыть о будничных заботах, тоже помечтать и отпустить мысли в свободный полет.

Симбиоз двух музыкантов получил начало несколько лет назад, когда Кульно выпустил свой третий сольный альбом и искал для одной песни мягкий, бархатистый женский голос. В ходе этих поисков он и обнаружил Леану. Довольно скоро стало ясно, что совместных песен могло бы быть больше, и в результате появился полномерный альбом.

Оба музыканта вдохновлены фольклорной музыкой и сказаниями, однако авторское творчество всегда стояло у них на важном месте.

Презентационный тур пройдет по пяти городам Эстонии, а также включит в себя концерты в Бельгии, где был записан альбом. "В своем родном Кивиыли я бывал по такому поводу и раньше, это стало приятной традицией", - признался Кульно.